SPAR stellt richtig: Spargelsortiment aus Österreich füllt die Regale

Salzburg (OTS) - In der Vergangenheit haben sich die Aussagen gehäuft, dass der heimische Handel auf Spargel aus Österreich verzichte bzw. ausländischen Spargel bevorzuge. Bei SPAR ist dies nicht der Fall. SPAR setzt seit jeher auf heimisches Obst und Gemüse. So nahe wie möglich an der Landwirtschaft zu sein und die Produkte aus Österreich zu beziehen, wenn diese in Österreich verfügbar sind, ist das Credo der SPAR-Einkaufspolitik bei Obst- und Gemüse. Das gilt auch für Spargel.

Das Spargelsortiment bei SPAR hat sich heuer im Vergleich zum letzten Jahr nicht verändert. So ist folgender Spargel bei SPAR verfügbar:

SPAR Premium Spargel grün aus dem Marchfeld

SPAR Premium Spargel weiß aus dem Marchfeld

Marchfelder Spargel weiß aus dem Marchfeld

Steirischer Spargel grün und weiß

Kärntner Spargel weiß

Grüner Spargel aus St. Pölten

Grüner Spargel aus dem Eferdinger Becken

ca. 10 lokale Lieferanten wie die Familie Strohmayer aus Böheimkirchen, die ihren Spargel direkt an INTERSPAR-Standorte liefern

Der Saisonstart für Spargel in Österreich beginnt Anfang April. Der Hunger der Konsument:innen besteht aber bereits davor. Bis die Ernte in Österreich voll anläuft, wird der Spargel auch aus anderen Ländern wie Italien, Slowakei und Ungarn bezogen. Vor Beginn der heimischen bzw. europäischen Spargel-Saison wurde kurzfristig Spargel aus Peru per Schiff importiert. Dieser importierte Spargel muss dieselben Qualitätskriterien wie der österreichische Spargel erfüllen. Auch hier wird beispielsweise geprüft, ob Glyphosat eingesetzt wird, da SPAR bereits seit 2018 von allen in- und ausländischen Lieferanten fordert, auf dieses zu verzichten.

Geringere Nachfrage auf Konsumverhalten zurückzuführen



Spargel ist ein eher hochpreisiges Produkt, das derzeit von preissensibleren Kund:innen nicht so nachgefragt wird, wie es noch im letzten Jahr der Fall war. Aus diesem Grund sind die Spargelverkäufe generell in Österreich leicht rückläufig. Dies liegt jedoch nicht an einer geänderten Einkaufsstrategie von SPAR, da SPAR zum Beispiel nach wie vor auf günstigen Importspargel aus Polen verzichtet.

