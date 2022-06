Österreichs Wirtschaft spendet rund 100 Millionen Euro

Wien (OTS) - 850 Mio. Euro haben die Österreicher im Vorjahr gespendet, rund 11% davon stammen von heimischen Wirtschaftsbetrieben. Immer mehr Unternehmen engagieren sich für gemeinnützige Anliegen in Form von Geld-, Zeit, oder vielfältigen Sachspenden. Die wirkungsvollsten und nachhaltigsten Aktivitäten zugunsten des Gemeinwohls kürte der Dachverband der Spendenorganisationen heute mit den renommierten Wirtschaft hilft-Awards. Die Preise in den drei Kategorien Großunternehmen, KMU sowie Corporate Volunteering gingen an die Unternehmensberatungsfirma „die Berater“, Max Schmuckdesign und Magenta T-Mobile Austria.



„ Ob für den Kinder- und Jugendschutz, die Unterstützung von Menschen mit Behinderung oder aktuell die Ukraine-Hilfe – österreichische Wirtschaftsbetriebe leisten einen zentralen Beitrag für die Umsetzung gemeinnütziger Projekte. Besonderer Dank gilt allen Betrieben, die ihre Spendenaktivitäten trotz Pandemie in den vergangenen zwei Jahren uneingeschränkt fortgeführt haben “, betont Günther Lutschinger vom Fundraising Verband Austria, der die Initiative Wirtschaft hilft ins Leben gerufen hat. Diese holt die beispielgebendsten Engagements zugunsten des Gemeinwohls vor den Vorhang und vernetzt Unternehmen und NPOs miteinander. Als jährliches Highlight vergab der Dachverband der Spendenorganisationen heute die Wirtschaft hilft-Awards im Erste Campus Wien.

Preisgekrönte Unternehmensspenden 2022

Rund 17.000 Kinder in Österreich können krankheitsbedingt die Schule nicht regelmäßig besuchen. Neben dem Verlust schulischer Fertigkeiten zählen Isolation und psychische Folgeerkrankungen zu den Auswirkungen. Dafür, dass im Klassenzimmer langfristig abwesende Kinder wieder am sozialen Schulleben teilhaben können, sorgt „Life happens wherever you are“ in Form von Avataren für Kinder mit Langzeiterkrankungen. Das von „die Berater“ Unternehmensberatungs GmbH in Kooperation mit der Medizinischen Universität Wien umgesetzte Projekt erlaubt es den betroffenen Kindern mit einem kostenfreien Kommunikationsroboter über eine App auf dem Tablet am Geschehen im Klassenzimmer teilnehmen zu können. Seit Projektbeginn 2020 haben bereits 60 Kinder einen Avatar erhalten. „ Die Avatare vereinen unsere sozialen Werte der Verantwortung – Bildung, Chancengleichheit und soziale Integration. Gemeinsam bringen die Avatare Kinderaugen wieder zum Strahlen “, so Mag. Martin Röhsner, Geschäftsführer „die Berater“.

„Die Zusammenarbeit der Projektpartner auf Augenhöhe hat eine extrem wertvolle Hilfestellung für kranke Kinder hervorgebracht. Die langfristige und strategische Ausrichtung des Projekts wird noch vielen weiteren Kindern die Teilhabe am Schulleben ermöglichen.“, begründete die Wirtschaft hilft-Jury die Vergabe des Awards in der Kategorie Großunternehmen.

Mit der eigens für die St. Anna Kinderkrebsforschung gestalteten Schmuckkollektion „Herzensangelegenheit“ punktete die Wiener Firma Max Schmuckdesign in der Kategorie KMU bei der Jury. Einerseits unterstützt das Unternehmen die St. Anna Kinderkrebsforschung mit dem Reinerlös der Schmuckstücke, die im Max-Onlineshop sowie in den beiden Max-Geschäften in Wien erhältlich sind. Andererseits bewirkt das Tragen der speziell designten Kollektion mehr Bewusstsein für Kinderkrebs an sich und die lebenswichtige Forschung in diesem Bereich. „Auf allen Ebenen ein immenser Mehrwert für die durch das Spendenprojekt unterstützte Organisation!“, heißt es in der Jurybegründung.

Auch Valerie Donau, Inhaberin von Max Schmuckdesign, betont die positiven Effekte für alle Beteiligten: „ Das Projekt ‚Herzensangelegenheit‘ verschafft unserer Arbeit einen übergeordneten Sinn. Unsere Kundinnen und Kunden freuen sich über die Möglichkeit mit dem Kauf etwas Gutes zu tun und die St. Anna Kinderkrebsforschung schätzt die Bewusstseinsarbeit sowie den finanziellen Beitrag zur Forschung. “

Betriebliche Freiwilligenprogramme hoch im Kurs

Corporate Volunteering, das betriebliche Spenden der Arbeitszeit von Mitarbeitern für ehrenamtliche Tätigkeiten, erfreut sich auch in Österreich seit einigen Jahren immer größerer Beliebtheit. Mit dem in Kooperation mit dem Sozialministerium vergebenen Corporate Volunteering-Award wird speziell diese Form des Engagements vor den Vorhang geholt.

2022 geht die Auszeichnung an Magenta T-Mobile Austria für die groß angelegte, in Kooperation mit der Caritas realisierte Initiative „Plaudernetz“. Für viele der 1,5 Mio. alleinlebenden Menschen in Österreich haben die Kontaktbeschränkungen während der Pandemie große Einsamkeit und Isolation mit sich gebracht. Um Abhilfe zu schaffen, hat die Caritas ein niederschwellig verfügbares Angebot konzipiert, das den sozialen Zusammenhalt stärkt und Begegnungen zwischen Menschen aus unterschiedlichen Lebenswelten fördert: Das Plaudernetz bietet vereinsamten Menschen bereits seit dem ersten Lockdown eine Gesprächsmöglichkeit mit Freiwilligen, die gerne zuhören. Täglich werden bis zu 100 Gespräche geführt, 4.400 Personen engagieren sich österreichweit ehrenamtlich beim Plaudernetz. Magenta hat die Initiative nicht nur kostenlos mit der nötigen technischen Infrastruktur unterstützt, sondern auch mit einem Team aus engagierten Mitarbeitern. Dieses umfassende Engagement überzeugte unter den eingereichten Projekten. „ Das Plaudernetz ist eine wichtige soziale Initiative gegen Einsamkeit und verbindet Menschen durch eine innovative technologische Lösung, die wir seitens Magenta bereitstellen. Daher macht uns das Plaudernetz so viel Freude “, so Magenta Telekom Unternehmenssprecher und CSR-Verantwortlicher Peter Schiefer.

So helfen Österreichs Unternehmen

Vor der Corona-Pandemie engagierten sich laut Public Opinion-Studie 83% der österreichischen Unternehmen in Form von Geld-, Sach- oder Personalspenden. 77% davon mittels Geld-, 48% durch Sach- und 36% durch Zeitspenden. Das Engagement der heimischen Wirtschaft läuft vornehmlich auf lokaler Ebene ab. Geldspenden werden in erster Linie für Kinderhilfe, Sportförderung, Menschen mit Behinderung und sozial Bedürftige geleistet.



Über Wirtschaft hilft

Die Initiative Wirtschaft hilft unterstützt Unternehmen mit einem maßgeschneiderten Informationsangebot dabei, für gemeinnützige Zwecke aktiv zu werden. Neben einem Überblick über die Projekte österreichischer NPOs informiert die Initiative über Best Practice Beispiele und gibt Servicetipps zum Thema Spenden und Steuern sparen. Als Höhepunkt werden jährlich die Wirtschaft hilft-Awards in drei Kategorien vergeben. www.wirtschaft-hilft.at

