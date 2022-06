„Sommerkonzert“ am 24.6. im Liesinger Bezirksmuseum

Wien (OTS/RK) - Der Festsaal im Bezirksmuseum Liesing (23., Canavesegasse 24) ist am Freitag, 24. Juni, der Schauplatz des „Liesinger Sommerkonzerts“. Um 19.00 Uhr fängt der Musik-Abend an. Der Eintritt ist kostenlos. Das auf ehrenamtlicher Basis arbeitende Museumsteam (Leitung: Heide Liebhart) vergibt ab sofort Zählkarten für diese Veranstaltung: Telefon 0664/187 84 87. Reservierungen per E-Mail: bm1230@bezirksmuseum.at.

Drei erstklassige Instrumentalist*innen gestalten ein vielfältiges Programm und spannen einen bunten „Musikalischen Zeitbogen“. Qing-Zhao Chen (Violine), Luca Monti (Klavier) und Benedikt Endelweber (Cello) interpretieren meisterlich ausgewählte Kompositionen der Tondichter Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms, Richard Strauss, Frank Bridge und Alexander Arutjunjan. Die Zuhörer*innen werden um Beachtung der aktuellen Corona-Richtlinien ersucht. Informationen über das Museum im Internet: www.bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Pianist Luca Monti: www.lucamonti.com/index.de.html

Cellist Benedikt Endelweber („Allegro Vivo“): www.allegro-vivo.at/de/artist/benedikt-endelweber/

Veranstaltungen im 23. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/liesing/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse