„WELTjournal“ zur aktuellen Abtreibungsdebatte: „USA – Angriff auf ein Frauenrecht“

Am 22. Juni um 22.30 Uhr in ORF 2, danach: „WELTjournal +: Putschversuch – der Sturm auf das Kapitol“

Wien (OTS) - In den USA könnte in diesen Tagen das Recht von Frauen auf Schwangerschaftsabbruch fallen. Das „WELTjournal“ – präsentiert von Christa Hofmann – zeigt dazu am Mittwoch, dem 22. Juni 2022, um 22.30 Uhr in ORF 2 die Reportage „USA – Angriff auf ein Frauenrecht“. Um 23.05 Uhr folgt im „WELTjournal +“ die Dokumentation „Putschversuch – der Sturm auf das Kapitol“.

WELTjournal: „USA – Angriff auf ein Frauenrecht“

Ein Entwurf des mittlerweile konservativ dominierten Obersten Gerichtshofs in den USA sieht vor, dass das historische Urteil von 1973, das Abtreibungen legalisierte und in den USA als „Roe vs. Wade“-Entscheidung bekannt ist, gekippt wird. Etwa die Hälfte der 50 US-Bundesstaaten würde dann Schwangerschaftsabbruch verbieten oder stark einschränken –weiteres Spaltungspotenzial für die extrem polarisierte US-Gesellschaft. Das „WELTjournal“ zeigt, wie im konservativ-christlichen Missouri im Mittleren Westen das Recht auf Schwangerschaftsabbruch bereits seit Jahren ausgehöhlt wird. Von einst 30 Kliniken ist nur noch eine einzige geblieben. Ärzte und medizinisches Personal werden von Abtreibungsgegnern und religiösen Extremistinnen und Extremisten angegriffen und terrorisiert. Viele Frauen weichen für einen Schwangerschaftsabbruch in den liberalen Nachbarstaat Illinois aus, doch auch das wollen Anti-Abtreibungsaktivisten verhindern. Sie fordern ein Gesetz, das Frauen verbietet, Missouri zu verlassen, um anderswo eine Abtreibung vornehmen zu lassen.

WELTjournal +: „Putschversuch – der Sturm auf das Kapitol“

Der Sturm auf das Kapitol, das US-Parlament in Washington, vom 6. Jänner des Vorjahres war ein Putschversuch, zu dem Ex-Präsident Donald Trump seine Anhängerinnen und Anhänger aufgestachelt hat. Zu diesem Schluss kommt der Untersuchungsausschuss nach monatelangen Ermittlungen, der Durchsicht von umfassendem Videomaterial und mehr als tausend Zeugenaussagen. Die erste öffentliche Anhörung von ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Vertrauten Trumps wurde live im Fernsehen übertragen und von mehr als 20 Millionen Amerikanerinnen und Amerikanern verfolgt. „WELTjournal +“ zeigt die schockierenden Bilder, als Hunderte Trump-Anhänger/innen sich Schlachten mit Ordnungshütern lieferten, gewaltsam ins Kapitol eindrangen, Büros verwüsteten und Jagd auf Volksvertreter/innen machten. Die Abgeordneten verbarrikadierten sich oder versuchten zu fliehen, viele unter Todesangst. Der Sturm auf das Kapitol war von langer Hand geplant und von rechtsextremen paramilitärischen Gruppen, allen voran den sogenannten „Proud Boys“, koordiniert. Eine minutiöse Aufarbeitung der damaligen Geschehnisse, die das Zentrum der amerikanischen Demokratie für einige Stunden zu Fall brachten und den Ruf der Vereinigten Staaten nachhaltig beschädigten.

