OIS zam: Gemeinsam für ein gesünderes Leben

Beim ersten „OIS zam: Forum für Gesundheit und Wohlbefinden“ präsentieren Forscher:innen und Bürger:innen gemeinsame Projekte zum Thema Gesundheit und Wohlbefinden.

Wien (OTS) - Gerade bei Fragen rund um Gesundheit und Wohlbefinden können Patient:innen und Angehörige mit ihrem Expert:innenwissen einen entscheidenden Beitrag liefern. Ihre Einbindung in die Forschung wird daher immer wichtiger: Sie helfen Forscher:innen beim Finden von neuen Forschungsthemen, der Beantwortung von Forschungsfragen und bei der Umsetzung der Ergebnisse in der Praxis. Doch diese sehr erfolgreiche und innovative Zusammenarbeit bleibt oft unbemerkt von der Öffentlichkeit. Das „OIS zam: Forum für Gesundheit und Wohlbefinden“ holt daher diese Projekte erstmals vor den Vorhang und macht sie sichtbar.

„Ois zam“ – Alle zusammen schaffen Wissen für ein gesünderes Leben

„Ois zam“ – alle zusammen, so lautet das Motto des Forums für Gesundheit und Wohlbefinden, das am 21. und 22. Oktober in Wien zum ersten Mal stattfindet. Während der zweitägigen Veranstaltung berichten Bürger:innen, Patient:innen, Angehörige und Gesundheitsexpert:innen gemeinsam mit Forscher:innen über ihre Zusammenarbeit und stellen gemeinsame Projekte vor. Im Zentrum der Diskussion steht dabei auch, wie diese Zusammenarbeit von Wissenschaft und Gesellschaft weiter gefördert und aktiv gestaltet werden kann und damit zu mehr gegenseitigem Vertrauen führen kann. „OIS zam“ schafft zusätzlich Raum für Austausch und Vernetzung, das Kennenlernen neuer Perspektiven und Akteur:innen, sowie für Inspiration und Diskussion zukünftiger Forschungsprojekte. Organisiert wir das Forum vom Open Innovation in Science Center der Ludwig Boltzmann Gesellschaft. Das Center wird dabei von einem Komitee aus Wissenschaftler:innen, Gesundheitsexpert:innen, Patient:innen und deren Angehörigen unterstützt.

OIS zam: Forum für Gesundheit und Wohlbefinden

Datum: Freitag 21.10. 14:00-18:00 Uhr und Samstag 22.10. 09:00-14:00 Uhr

Ort: twelve, Hertha-Firnberg-Straße 8 / Ecke Maria–Kuhn-Gasse, 1100 Wien

Das Einreichen von Projektpräsentationen ist bis 15. August 2022 möglich. Eine Anmeldung zur Teilnahme am Forum ist bis 23. September 2022 möglich; die Teilnahme ist kostenlos; auch Begleitpersonen (Ehepartner:innen, Kinder, Betreuungspersonen) sind herzlich willkommen.

Weitere Informationen gibt es auf der Website: https://oiszam.lbg.ac.at

Weitere Informationen zu einigen Projekten gibt es auf der Website: https://oiszam.lbg.ac.at/gemeinsam-forschen/

OIS zam: Forum für Gesundheit und Wohlbefinden

„Ois zam“ – alle zusammen, so lautet das Motto des Forums für Gesundheit und Wohlbefinden, das am 21. und 22. Oktober in Wien zum ersten Mal stattfindet. Während der zweitägigen Veranstaltung berichten Bürger:innen, Patient:innen, Angehörige und Gesundheitsexpert:innen gemeinsam mit Forscher:innen über ihre Zusammenarbeit und stellen gemeinsame Projekte vor.



Datum: Freitag 21.10. 14:00-18:00 Uhr und Samstag 22.10. 09:00-14:00 Uhr

Ort: twelve, Hertha-Firnberg-Straße 8 / Ecke Maria–Kuhn-Gasse, 1100 Wien

Das Einreichen von Projektpräsentationen ist bis 15. August 2022 möglich. Eine Anmeldung zur Teilnahme am Forum ist bis 23. September 2022 möglich; die Teilnahme ist kostenlos; auch Begleitpersonen (Ehepartner:innen, Kinder, Betreuungspersonen) sind herzlich willkommen.





Datum: 21.10.2022, 14:00 - 18:00 Uhr

Ort: Konferenzzentrum twelve, myhive

Hertha-Firnberg-Straße 8, 1100 Wien, Österreich

Url: https://oiszam.lbg.ac.at

Rückfragen & Kontakt:

Inhaltlicher Kontakt

Dr. Christiane Grill

Ludwig Boltzmann Gesellschaft

Open Innovation in Science Center

Nußdorfer Straße 64, 1090 Wien

+43 (0) 1 513 27 50 41

christiane.grill @ lbg.ac.at

https://oiszam.lbg.ac.at



Pressekontakt

Laura Heller, MA

Ludwig Boltzmann Gesellschaft

Öffentlichkeitsarbeit

Nußdorfer Straße 64, 1090 Wien

+43 (0) 1 513 27 50 35

laura.heller @ lbg.ac.at

www.lbg.ac.at