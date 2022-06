Pfizer Österreich unterzeichnet #positivarbeiten- Deklaration der AIDS Hilfe

Diskriminierung ist für viele HIV-Positive leider immer noch Alltag – auch im Berufsleben Mag.a Andrea Brunner, Geschäftsführerin der AIDS Hilfe Wien 1/6

Ausgrenzung oder die Angst davor wiegen für viele Betroffene deutlich schwerer als die gesundheitlichen Folgen der Infektion. Mag.a Andrea Brunner, Geschäftsführerin der AIDS Hilfe Wien 2/6

Die Medizin hat HIV heute gut im Griff. Bei rechtzeitiger Diagnose und Therapie muss eine Infektion keine Einschränkungen mehr nach sich ziehen Prof. Dr. Robin Rumler, Geschäftsführer der Pfizer Corporation Austria 3/6

Insofern war es ein logischer Schritt für uns, die Deklaration #positivarbeiten zu unterzeichnen. So machen wir deutlich: Wir stehen für ein respektvolles Miteinander am Arbeitsplatz, an dem Ausgrenzung und Stigmatisierung keinen Platz hat Prof. Dr. Robin Rumler, Geschäftsführer der Pfizer Corporation Austria 4/6

Unser Fair Play-Team sucht laufend nach Verbesserungen, um ein Arbeitsumfeld sicherzustellen, in dem Respekt nicht nur ein Schlagwort, sondern tagtäglich spürbar ist Prof. Dr. Robin Rumler, Geschäftsführer der Pfizer Corporation Austria 5/6

Mit jedem neuen Unternehmen, das wir für #positivarbeiten gewinnen können, wird der Beitrag zur Aufklärung rund um HIV und zur Entstigmatisierung von Menschen, die mit dem HI-Virus leben größer. Wir freuen uns daher sehr, dass auch Pfizer diese wichtige Initiative unterstützt Prof. Dr. Robin Rumler, Geschäftsführer der Pfizer Corporation Austria 6/6

Wien (OTS) - Pfizer Corporation Austria-Geschäftsführer Prof. Dr. Robin Rumler unterzeichnete jüngst die Deklaration „Respekt und Selbstverständlichkeit“ der AIDS Hilfen Österreichs. Die Initiative macht sich unter dem Motto #positivarbeiten für einen diskriminierungsfreien Umgang mit HIV-positiven Menschen im Arbeitsleben stark. Eine Selbstverständlichkeit für Pfizer, denn Diversität, Fairness und Inklusion sind seit jeher in den Unternehmensrichtlinien verankert und gelebte Praxis.

Menschen mit HIV können heute bei rechtzeitiger Diagnose und Behandlung leben und arbeiten wie andere Menschen auch. Sie erleben jedoch noch immer häufig Stigmatisierung, Vorurteile oder unnötige Berührungsängste. „ Diskriminierung ist für viele HIV-Positive leider immer noch Alltag – auch im Berufsleben “, so Mag.a Andrea Brunner, Geschäftsführerin der AIDS Hilfe Wien. „ Ausgrenzung oder die Angst davor wiegen für viele Betroffene deutlich schwerer als die gesundheitlichen Folgen der Infektion. “

Deklaration für einen diskriminierungsfreien Umgang

Um zu mehr Solidarität aufzurufen, ein diskriminierungsfreies Arbeitsumfeld für HIV-positive Menschen zu fördern und Vorurteile rund um das Thema HIV abzubauen, starteten die sieben AIDS-Hilfen Österreichs unter dem Motto #positivarbeiten eine Initiative für Respekt und Selbstverständlichkeit im Arbeitsleben. Im Zentrum steht eine Deklaration. Mit ihrer Unterschrift verpflichten sich Unternehmen der Diskriminierung und Benachteiligung HIV-positiver Mitarbeiter*innen aktiv entgegenzutreten. Neuester Unterstützer dieser Solidaritätsaktion ist das pharmazeutische Unternehmen Pfizer. „ Die Medizin hat HIV heute gut im Griff. Bei rechtzeitiger Diagnose und Therapie muss eine Infektion keine Einschränkungen mehr nach sich ziehen ", betont Prof. Dr. Robin Rumler, Geschäftsführer der Pfizer Corporation Austria. „ Insofern war es ein logischer Schritt für uns, die Deklaration #positivarbeiten zu unterzeichnen. So machen wir deutlich: Wir stehen für ein respektvolles Miteinander am Arbeitsplatz, an dem Ausgrenzung und Stigmatisierung keinen Platz hat“ .

Fair Play bei Pfizer

Im Sinne der unternehmerischen Verantwortung will Pfizer seinen Mitarbeiter*innen bestmögliche berufliche und persönliche Entwicklungsperspektiven sowie ein wertschätzendes Umfeld bieten. Dafür wurde vor über zehn Jahren das „Fair Play“-Team gegründet, das sich den Themen Inklusion, Diversität und Chancengleichheit widmet. Es arbeitet abteilungs- und standortübergreifend und sorgt dafür, dass sich das Unternehmen in diesen Bereichen stetig weiterentwickelt. „ Unser Fair Play-Team sucht laufend nach Verbesserungen, um ein Arbeitsumfeld sicherzustellen, in dem Respekt nicht nur ein Schlagwort, sondern tagtäglich spürbar ist “, so Rumler.

„ Mit jedem neuen Unternehmen, das wir für #positivarbeiten gewinnen können, wird der Beitrag zur Aufklärung rund um HIV und zur Entstigmatisierung von Menschen, die mit dem HI-Virus leben größer. Wir freuen uns daher sehr, dass auch Pfizer diese wichtige Initiative unterstützt ,“ sagt Andrea Brunner, Geschäftsführerin der Aids Hilfe Wien.

Mehr Infos in folgendem Video: #PositivArbeiten bei Pfizer I Deklaration für einen diskriminierungsfreien Umgang mit HIV - YouTube oder unter: https://www.aids-hilfe.at/positivarbeiten/

