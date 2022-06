BMDW: Staatspreis Marketing 2022 für Kampagne „Nice Code Valley“

Rekordzahl an Einreichungen – neuer Sonderpreis „Sustainability“

Wien (OTS/BMDW) - Das Wirtschaftsministerium hat am Montagabend im Rahmen des "Tag des Marketing 2022" im Belvedere 21 den Staatspreis Marketing 2022 an niceshops GmbH und Seeger Marketing GmbH übergeben. Das Sieger-Projekt „Nice Code Valley - Vom Recruiting zum Attracting“ konnte sich gegen 164 Mitbewerber durchsetzen.

„Die Berücksichtigung aktueller Trends kann bei Marketing-Konzepten für die Wettbewerbsfähigkeit eines Betriebes ganz entscheidend sein. Mit dem Staatspreis Marketing prämieren wir innovative und strategische Marketing-Konzepte, die durch Qualität, betriebswirtschaftliche Relevanz und Innovationsgrad in der Praxis erfolgreich umgesetzt wurden“, erklärte Sektionschef Georg Konetzky anlässlich der Verleihung.

Nominierungen zum Staatspreis

Neben dem Staatspreisträger, aus der Kategorie Employer Branding, wurden die Sieger in fünf anderen Kategorien als „nominiert für den Staatspreis Marketing 2022“ ausgezeichnet:

Kategorie Retailing: „Ja! Natürlich Klimaschutzpaket - Holistisch gedachtes Maßnahmenpaket macht den Grundgedanken ‚Klimaschutz beginnt am Teller‘ für Kund/innen erlebbar.“, Ja! Natürlich Naturprodukte GmbH / Merlicek & Partner Werbegesellschaft m.b.H.

Kategorie Private Services: „Volkstheater Brandstifter - Low-Budget Inszenierung, um der sinkenden Auslastung und Ausbleiben der jüngeren Zielgruppe zu begegnen“, Volkstheater Ges.m.b.H., Demner, Merlicek & Bergmann / DMB. Werbegesellschaft mbH

Kategorie Manufacturing Industry: „Schärdinger Glas-Initiative -Umsetzung des Nachhaltigkeits-Aspektes durch den Einsatz von Mehrwegflaschen zur Vermeidung von Karton und Kunststoffverpackungen“, Berglandmilch eGen, IQONIC Consulting GmbH

Kategorie Digital Marketing: „Essen Retten via App -360-Grad-Kampagne, um Aufmerksamkeit zum Thema Lebensmittelverschwendung zu generieren“, Too Good To Go GmbH

Kategorie Public Services & NPO: „Red Cross goes Art -Online-Kunstauktion - zugunsten der Lernhäuser des Roten Kreuzes“, Österreichisches Rotes Kreuz

Sonderpreise

Neben dem Staatspreis und den Nominierungen wurden von der Jury heuer drei Sonderpreise für besondere Marketingkonzepte vergeben:

Sonderpreis Young Business für „CanisBowl Vet Selection - das erste individualisierte Bio-Hundefutter“: Konzept für Hundebesitzer/innen mit hoher Individualisierung und steigendem Bedürfnis nach Regionalität, Nachhaltigkeit und Convenience“, Petbowl Gmbh

Sonderpreis Live Marketing für „Virtuelle Werksausstellung und Lindner Hausbesuch“: Digitalisierung von Messekonzepten und die Emotionalisierung der Zielgruppe durch gamifizierte Livemarketing-Erlebnisse“, Traktorenwerk Lindner GmbH, ACC DIGITAL GmbH

Sonderpreis Sustanability für „Määähr Sonnenstrom für Wien. Mit Österreichs größtem Bürger*innen-Solarkraftwerk.“: Antwort auf Herausforderungen des steigenden Anspruchs an Klimaschutzprojekte bis zur entsprechenden Positionierung, Aufmerksamkeit, Akzeptanz und Zustimmung relevanter Stakeholder/innen“, Wien Energie GmbH, Springer & Jacoby Österreich GmbH

Über den Staatspreis Marketing

Der vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) veranstaltete und von der Austrian Marketing Confederation (AMC), der Dachorganisation aller Marketing Clubs in Österreich, organisierte Staatspreis Marketing wird seit 1999 und heuer bereits zum 15. Mal vergeben. Zum ersten Mal wurde im Rahmen des Staatspreises Marketing 2022 der Sonderpreis „Sustainability“ für Marketingprojekte verliehen, die das Thema Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt stellen. In diesem Jahr wurde die Rekordzahl von 165 Einreichungen erreicht.

Dieser Staatspreis zeichnet herausragende Marketingleistungen aus, die national, international oder global angelegt sind, aber einen starken Bezug zum Standort Österreich haben, und in ihrem wirtschaftlichen Impact nachvollziehbar sind. Der Staatspreis soll mit einem Fokus auf die Nachhaltigkeit der Marketingstrategie und Wertorientierung eine "Gütesiegel‐Funktion" haben. Teilnehmen können alle österreichischen Unternehmen unabhängig von Größe, Branche oder Budgethöhe. Voraussetzung ist eine Marketingleistung, die einen markanten Unternehmenserfolg ausgelöst hat.

Die Fotos von der Verleihungsveranstaltung finden Sie in Kürze unter:

https://www.flickr.com/gp/141875875@N02/tVP9f1

Weitere Informationen zum Staatspreis Marketing 2022 auf:

https://www.bmdw.gv.at/Ministerium/Staatspreise/Marketing.html

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

Presseabteilung

+43 (0) 1 711 00-805130

presseabteilung @ bmdw.gv.at

https://www.bmdw.gv.at