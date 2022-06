Ziviler Einsatz mit großer Wirkung

Wien (OTS) - Zivilgesellschaftliche Organisationen sind auch in der Entwicklungszusammenarbeit unverzichtbare Player. Als Entwicklungsmotor, Sprachrohr und „Watchdog“ tragen sie entscheidend dazu bei, ein besseres Leben für alle zu erreichen. Was sie konkret leisten und wie vielfältig ihre Rolle ist, zeigt die aktuelle Ausgabe der Weltnachrichten, des Magazins der Austrian Development Agency (ADA).

Ob es darum geht, gesellschaftliche Defizite aufzuzeigen, Klimaschutz voranzutreiben oder demokratische Prozesse zu fördern: Engagierte Bürgerinnen und Bürger, die sich gemeinsam für soziale oder politische Ziele einsetzen, sind weltweit ein entscheidender Faktor für die Weiterentwicklung von Gesellschaften. Ist eine Zivilgesellschaft aktiv und divers und werden ihre Interessen auch von der Politik berücksichtigt, so zeugt dies von gut funktionierender Demokratie. Auch für die Umsetzung der Globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) sind zivilgesellschaftliche Organisationen (CSOs) von zentraler Bedeutung.

Versorgung und Kontrolle

Sie tragen zur sozialen Versorgung bei, helfen in Notsituationen und übernehmen wichtige Kontrollfunktionen gegenüber dem Staat. Auch in der Entwicklungszusammenarbeit Österreichs spielen sie eine wichtige Rolle. „In Bereichen wie ländliche Entwicklung, Ernährungssicherheit, Bildung und Ausbildung, Katastrophenprävention oder etwa Friedenssicherung sind zivilgesellschaftliche Organisationen für uns langjährige und bewährte Partner“, betont Dr. Friedrich Stift, Geschäftsführer der Austrian Development Agency (ADA), der Agentur der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. „In humanitären Krisen tragen bei der ADA akkreditierte CSOs wesentlich dazu bei, dass die betroffenen Menschen rasche Hilfe bekommen. Sie unterstützen sie aber auch dabei, wieder ein eigenständiges Leben führen zu können. Und sie sorgen dafür, dass die öffentlichen Gelder effizient und bedarfsorientiert eingesetzt werden“, so Stift weiter.

Schwierige Rahmenbedingungen

Trotz ihres wichtigen gesellschaftlichen Beitrags kämpfen CSOs überall auf der Welt mit immer schwierigeren Rahmenbedingungen und geraten häufig unter Druck. Gerade deshalb ist es wichtig, Bewusstsein für ihre Arbeit und ihren Einsatz zu schaffen. Die aktuelle Ausgabe der Weltnachrichten lenkt den Blick auf ihr vielfältiges Engagement: ob im Krieg in der Ukraine, in Syrien, wo laut Vereinten Nationen neun von zehn Menschen in Armut leben und 60 Prozent der Bevölkerung von Hunger bedroht sind oder in Ostafrika, wo dank eines Zusammenschlusses mehrerer zivilgesellschaftlichen Organisationen Bürgerinnen und Bürger nun bei politischen Entscheidungen mitreden und auch gehört werden.

Außerdem in dieser Ausgabe zu lesen:

- Im Globalen Süden treten zivilgesellschaftliche Organisationen dagegen auf, dass Menschen mit Behinderungen diskriminiert und ausgegrenzt werden. Mit Erfolg, wie ein Beispiel aus Mosambik zeigt.

- Das Programm COMPASS der Caritas Österreich hilft im Südsudan, Senegal, Äthiopien und Burkina Faso, die Ernährung der lokalen Bevölkerung zu sichern und gleichzeitig die natürlichen Ressourcen zu schützen und respektvoll zu nutzen.

- Die Verhaltensforscherin Jane Goodall spricht im Interview über ihre Motivation, die Kraft zivilgesellschaftlichen Engagements und darüber, was die Menschen von Schimpansen lernen können.



Die Weltnachrichten berichten vierteljährlich über entwicklungspolitische Themen. Herausgeber ist die Austrian Development Agency. Alle Beiträge, Reportagen, Interviews und Geschichten sind auch online nachzulesen.

Austrian Development Agency

Die Austrian Development Agency, die Agentur der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, unterstützt Länder in Afrika, Asien, Südost- und Osteuropa bei ihrer nachhaltigen Entwicklung. Gemeinsam mit öffentlichen Einrichtungen, Nichtregierungsorganisationen und Unternehmen setzt die ADA derzeit Projekte und Programme mit einem Gesamtvolumen von über 550 Millionen Euro um.

