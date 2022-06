Führung „Mautner Markhof“ im Bezirksmuseum Simmering

Am Freitag, 24.6.: Gratis-Rundgang mit Kurator Hradecky

Wien (OTS/RK) - Das Bezirksmuseum Simmering (11., Enkplatz 2) zeigt noch bis Freitag, 29. Juli, die interessante Sonder-Ausstellung „Mautner Markhof in Simmering“. Mit Objekten, Fotos, Dokumenten und Werbematerial beschreibt die Schau die lange Geschichte der Unternehmer-Dynastie Mautner Markhof. Von der Betriebstätigkeit am Standort Simmering und den dort hergestellten Produkten, zum Beispiel Essig, Senf, Sirup und Spirituosen, bis zu Rückblicken auf die Entwicklung und Nutzung der „Mautner Gründe“ bietet die Ausstellung eine breite Palette an Informationen. Mit Führungen ergänzen die Bezirkshistoriker*innen die Präsentation. Nächster Termin: Am Freitag, 24. Juni, beginnt um 17.00 Uhr ein Rundgang durch die Schau mit dem Kurator, Johannes Hradecky, der allzeit ein offenes Ohr für Fragen der Besucher*innen hat. Der Eintritt ins Museum (Freitag: 14.00 bis 17.00 Uhr) und das Mitmachen bei der Führung (17.00 Uhr) sind gratis, Spenden werden angenommen. Infos: Telefon 4000/11 127, E-Mail bm1110@bezirksmuseum.at.

Von der Arbeit in den Mautner Markhof-Fabriken und Erklärungen über spezielle Herstellungsprozesse bis zur Unternehmenskultur reichen die Erläuterungen in der Sonder-Ausstellung. Die Gäste müssen die geltenden Corona-Bestimmungen beachten. Detaillierte Angaben über das Museum (Öffnungsstunden, Dauer-Ausstellung zur Bezirksgeschichte, Einzel-Veranstaltungen, etc.) veröffentlicht die ehrenamtlich engagierte Leiterin, Petra Leban, im Internet: www.bezirksmuseum.at.

