Österreichische Kongress- und Tagungsbranche trifft sich in Schladming

Die “Convention4u” findet vom 27. bis 29. Juni im congress Schladming statt / Rund 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet / Branchentreff wird als Green Meeting durchgeführt

Schladming (OTS) - Das „Who is Who“ der österreichischen Kongressbranche trifft sich in der kommenden Woche vom 27. bis 29. Juni in Schladming zur “Convention4u 2022”. Der Kongress der Tagungsindustrie, der in diesem Jahr zum 13. Mal stattfindet, ist erstmals in der Erlebnisregion Schladming-Dachstein zu Gast und wird als Green Meeting durchgeführt. Rund 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den unterschiedlichsten Bereichen des Tagungs- und Eventsektors werden im Schladminger Kongresszentrum erwartet >>



