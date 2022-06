Kiefer Sutherland ist das neue Gesicht für die internationale Werbekampagne von Plus500

Millionenschwere Werbung: Handelsplattform expandiert

Limassol (OTS) - Der Schauspieler Kiefer Sutherland, bekannt aus Serien wie 24, Designated Survivor und The Fugitive, ist das neue Aushängeschild von Plus500, einem führenden Anbieter im CFD-Handel. „Dass wir Kiefer für das Projekt gewinnen konnten, freut uns sehr. Wir haben nach einem international anerkannten Markenbotschafter gesucht, der Selbstbewusstsein, Vertrauen und Erfahrung ausstrahlt. Kiefer verkörpert genau das“, so David Zruia, Geschäftsführer des Unternehmens. Der Werbespot läuft demnächst im Fernsehen, auf YouTube und bei Plus500 an. Außerdem sind Werbeflächen in London, Mailand und Sydney geplant.

Der Spezialist für CFDs

Bei Plus500 Ltd handelt es sich um ein FTSE 250-Unternehmen, das an der Londoner Börse notiert ist. Neben dem Trading mit Aktien, Währungen, Rohstoffen, Kryptowährungen, ETFs, Optionen und Indizes bietet die Plattform auch CFDs an, komplexe Finanzinstrumente, die aufgrund ihrer Hebelwirkung mit einem hohen Risiko einhergehen. Deutschsprachige Anleger können sich auf der Website Plus500.com/de informieren.

Rückfragen & Kontakt:

Plus500CY Ltd

David Zruia, CEO

support @ plus500.com

+44 203 876 1641