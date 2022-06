Das WIR SIND WIEN.FESTIVAL 2022 ist in die letzte Festival Woche gestartet

Großes Finale mit der Abschlussgala der Wiener Symphoniker

Auch in der letzten Festival Woche bieten wir wieder die vielfältigsten Top-Acts: am 21. Juni Kreiml & Samurai am Fußballplatz und am 23. Juni das große Galakonzert der Wiener Symphoniker in Liesing. Ohne Anmeldung und bei freiem Eintritt Mag.a Monika Erb, Geschäftsführerin Basis.Kultur.Wien 1/2

Das WIR SIND WIEN.FESTIVAL ist einzigartig und urwienerisch, es kommt in jeden der 23 Wiener Gemeindebezirke und versorgt die Menschen mit Kultur. Der Gratiseintritt stellt dabei sicher, dass auch tatsächlich alle Menschen teilhaben können. Ich hoffe, dass sich heuer wieder viele Wiener:innen dazu verlocken lassen, Neues zu entdecken: neue Ecken ihrer Stadt genauso wie neue Künstler:innen. Mag.a Veronica Kaup-Hasler, Kulturstadträtin Wien 2/2

Wien (OTS) - Das Festivalangebot war heuer diverser denn je und bietet auch in der Abschlusswoche ein breit gefächertes Programm: Am Dienstag, den 21. Juni lädt der Kultur & Fußballverein 1210 Wien zu einem Abend mit den Wiener Rapper:innen Donna Savage und Kreiml & Samurai, Patrick Pulsingers „DUB Vienna“ verwandelt den Open-Air-Dancefloor des DUB Event beim Usus am Wasser zum Dub-Live-Labor.

Am Mittwoch, den 22. Juni bieten die Silent Bootskonzerte mit Oehl ein besonderes Musikerlebnis auf der Alten Das WIR SIND WIEN.FESTIVAL 2022 ist in die letzte Festival Woche gestartet, MUK-Studierende laden zum Jazz-Konzert in den Labyrinth-Garten in der Seestadt Aspern und „Austria meets China“ bietet ein vielseitiges Programm der chinesischen Community in Wien und einer Performance der Schauspiel-Studierenden der MUK im Donaupark.

Den letzten Höhepunkt bietet das Festival am Donnerstag, den 23. Juni mit dem großen Galakonzert der Wiener Symphoniker in Liesing, natürlich wieder ohne Anmeldung und bei freiem Eintritt.

Im Anschluss sind alle Festivalgäste und Künstler:innen noch zu einer Silent-Kopfhörer Disco am Liesinger Platz eingeladen – mit an den Turntables der Percussionist der Wiener Symphoniker Phillip Pesendorfer. Mit dieser ungewöhnlichen DJ-Premiere verabschiedet sich das WIR SIND WIEN.FESTIVAL von seinen Gästen und kommt im Juni 2023 wieder.

