ARBÖ: Ferienbeginn in Nordrhein-Westfalen, Donauinselfest und Kiss bringen ein staureiches Wochenende

Wien (OTS) - Auch dieses Wochenende wird sehr viel auf den Straßen Österreichs los sein. Aufgrund des Donauinselfests in Wien und des Konzertes von Kiss ist in Wien mit erheblichen Staus zu rechnen. Der Sommerferienbeginn in Nordrhein-Westfalen wird stundenlange Verzögerungen auf den Transitrouten verursachen.

Als Hauptreisetag ist der Samstag zu erwarten, vor allem ab dem Vormittag bis in den späten Nachmittag wird in Richtung Süden viel Geduld gefragt sein. Betroffen werden vor allem die klassischen Staustrecken sein wie:

Brennerautobahn (A13), zwischen Matrei und Innsbruck

Fernpaßstrecke (B179), im gesamten Verlauf, speziell vor dem Lermooser- und Grenztunnel Vils/Füssen

Karawankenautobahn (A11), vor dem Karawankentunnel

Pyhrnautobahn (A9), vor der Tunnelkette Klaus, vor dem Bosrucktunnel und vor dem Gleinalmtunnel

Tauernautobahn (A10), im Großraum Salzburg, auf der Tauernscheitelstrecke sowie zwischen dem Katschbergtunnel und Villach

Auch mit langen Grenzwartezeiten am Walserberg, in Suben oder in Kufstein/Kiefersfelden ist zu rechnen. „Planen Sie deshalb auf den erwähnten Strecken mehr Zeit ein“, rät der ARBÖ Informationsdienst.

Zwtl.: Donauinselfest als Anziehungspunkte für Millionen bringt Staugefahr

Vom Freitag, 24.06.2022 bis Sonntag, 26.06.2022, findet das 39. Donauinselfest wieder im vollen Umfang statt. Das größte Open-Air-Fest Europas wird wieder Millionen Fans auf das Naherholungsgebiet locken. Österreichische Stars wie Stefanie Werger, Peter Cornelius oder die Nockis und internationale Stars wie Nicos Santos und Umberto Tozzi treten auf den verschiedenen Bühnen auf. Der ARBÖ betreibt zusammen mit FSG-GDÖ eine eigene Bühne, auf der Künstler wie Laura del Fiore, The Untouchables und Nadine Beiler einen Auftritt haben werden.

Wer mit dem eigenen Fahrzeug zum Festivalgelände, das sich zwischen Nordbrücke und Reichsbrücke erstreckt, anreist, sollte längere Verzögerungen einplanen. Besonders auf den Brücken, wie der Reichsbrücke, Brigittenauer Brücke und Floridsdorfer Brücke scheinen Staus sehr wahrscheinlich. Aber auch auf der Donauuferautobahn (A22), zwischen der Ausfahrt Nordbrücke und dem Knoten Kaisermühlen wird es ebenso wie am Handelskai länger dauern, zeigen die Erfahrungen des ARBÖ. Parken auf der Donauinsel ist auch am gebührenpflichtigen Parkplatz auf Höhe der Floridsdorfer Brücke nur mit Ausnahmegenehmigung möglich „Die Parkplätze rund um die Insel werden erfahrungsgemäß sehr schnell besetzt sein. Wir empfehlen auf die Park+Ride-Anlagen und auf die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln auszuweichen. Falschparken ist übrigens keine gute Idee. Es wird rigoros abgeschleppt“, wissen die ARBÖ Verkehrsexperten

Zwtl: Kiss in Wien sorgt für Verzögerung in Wien

Neben dem Donauinselfest gastieren Kiss am Sonntag den 26.06.2022 mit ihrer „End of the Road World Tour“ in der Halle D der Wiener Stadthalle. Da viele mit dem eigenen Fahrzeug anreisen, sind Staus rund um die Stadthalle, vor allem am Neubaugürtel, der Hütteldorfer Straße und den Straßen im Nibelungenviertel sowie der März- und Felberstraße zu erwarten. Da die Parkplätze in der Nähe der Stadthalle schnell belegt sein werden, kommen als Parkplatz-Alternativen die Märzparkgarage und die Stadthallengarage mit Veranstaltungspauschalen in Frage. "Öffentlich ist die Wiener Stadthalle mit der U6, den Straßenbahnlinien 6, 9, 18, 49 und die Buslinie 48A sehr gut erreichbar“, so Verkehrsexperte Josef Kocanda, abschließend.

