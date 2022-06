Mariazell: Vorsynodale Beratung der Bischofskonferenz begonnen

Vorsitzender Erzbischof Lackner: Finaler Beitrag der Kirche in Österreich für weltweiten Synodalen Prozess - Ökumenische Impulse von Bischof Chalupka und Metropolit Arsenios zur Eröffnung

Mariazell (KAP) - Im gemeinsamen Beten, Hören und Beraten will die Kirche in Österreich nun ihren finalen Beitrag für den weltweiten Synodalen Prozess leisten. Mit diesen Worten hat der Salzburger Erzbischof Franz Lackner am Montagnachmittag die Sommervollversammlung der heimischen Bischofskonferenz eröffnet. Die Versammlung steht heuer ganz im Zeichen des synodalen Prozesses. Bis Dienstag beraten mit den Bischöfen gut 45 weitere Vertreterinnen und Vertreter aus allen österreichischen Diözesen, aus den katholischen Organisationen, von Caritas, Medien, Wissenschaft und Orden, aber auch aus der evangelischen und orthodoxen Kirche. Dazu kommen die Mitglieder von Synoden- und Redaktionsteam.

Die Bischöfe und Delegierte tauschen sich an beiden Tagen über einen Textentwurf aus, in dem die bisherigen Ergebnisse des Synodalen Prozesses aus den Diözesen bereits gebündelt wurden. Daraus soll nun eine finale nationale Synthese entstehen. Erzbischof Lackner sprach am Rande der Eröffnung gegenüber Kathpress von offenen Gesprächen, bei denen nochmals alles zur Sprache kommen kann, "nichts ist ausgeschlossen". Man solle nur die Sachen so ansprechen, dass man "anschlussfähig bleibt für andere", gab der Salzburger Erzbischof zu bedenken. Für die Bischöfe gehe es erneut vor allem um das Hören. Das zweitägige Programm enthält neben Arbeitseinheiten im Plenum und in Kleingruppen auch Phasen des Gebets und des Gottesdienstes.

Eröffnet wurden die Beratung mit Impulsen aus der Ökumene: Der griechisch-orthodoxe Metropolit Arsenios (Kardamakis) und der evangelische Bischof Michael Chalupka sprach über Synodalität aus der Sicht ihrer Kirchen.

Nach Abschluss der vorsynodalen Beratung findet ab Dienstagnachmittag die Vollversammlung der Bischöfe statt, bei der unter anderem eine Begegnung mit Geflüchteten aus der Ukraine geplant ist. Für Mittwoch (22. Juni) ist außerdem ein Treffen mit dem Apostolischen Nuntius in Österreich, Erzbischof Pedro Lopez Quintana, vorgesehen. Im Anschluss und zum Abschluss der Vollversammlung wird der Nuntius am Mittwoch mit den österreichischen Bischöfen um 11.15 Uhr einen Festgottesdienst in der Wallfahrtsbasilika Mariazell feiern, zu dem die Gläubigen eingeladen sind. Diözesanbischof Josef Marketz wird bei der Messe die Predigt halten.

