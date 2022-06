FPÖ – Vilimsky gratuliert Le Pens Rassemblement National zu fulminantem Wahlerfolg!

Während Präsident Macron eine heftige Wahlschlappe erleidet, fahren Marine Le Pen und ihr Rassemblement National das beste Ergebnis ihrer Geschichte ein

Wien (OTS) - Mit dem gestrigen Wahlfinale zur französischen Präsidentenwahl konnte der Rassemblement National (RN) unter Marine Le Pen einen deutlichen Wahlsieg verzeichnen. Der freiheitliche Delegationsleiter im EU-Parlament, Harald Vilimsky, richtete Marine Le Pen und ihrer Partei die herzlichsten Glückwünsche aus. „Viele, die Marine Le Pen und ihre Partei schon abgeschrieben hatten, wurden eines Besseren belehrt. Herzlichen Glückwunsch, Marine! Herzlichen Glückwunsch an den Rassemblement National!“, so Vilimsky.

Der RN hat 89 der 577 Parlamentssitze erobert – das beste Ergebnis in der Geschichte der französischen Rechtspartei. Ensemble!, die Partei von Frankreichs Präsident Macron, hat starke Einbußen erlitten und die absolute Mehrheit im Parlament klar verfehlt.

Vilimsky sieht damit eine Zäsur in Frankreich: „Die eurozentristische Eliten-Politik von Präsident Macron ist gescheitert. Für ihn heißt es jetzt: Rien ne va plus - nichts geht mehr“, so der freiheitliche Delegationsleiter. „Während die ehemaligen großen Parteien, insbesondere die französischen Sozialisten, gar keine Rolle mehr spielen und sich mit zerstrittenen Linksbündnissen über Wasser halten, gibt der Wahlerfolg von Marine Le Pen ihrer Partei neuen Antrieb und neue Energien“, so Vilimsky.

