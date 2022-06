Pro & Contra morgen um 22:25 Uhr auf PULS 4: Kohle, Flüssiggas oder Windrad – Was kommt, wenn Putin den Gashahn zudreht?

Wien (OTS) - Seit bald einer Woche fließt weniger Gas über die Nordstream-Pipeline nach Österreich und in andere EU-Staaten. Deutschlands Regierung ist alarmiert und setzt auf Energiesparen und Kohlekraftwerke. Österreich will nachziehen. Doch reicht das aus? Bei Pro und Contra diskutiert eine spannende Runde mit u.a. dem grünen Klimasprecher Lukas Hammer, dem niederösterreichischen Landwirtschaftskammer-Präsidenten Johannes Schmuckenschlager und Greenpeace-Expertin Jasmin Duregger.

Während die Sorge vor einem kompletten Gas-Lieferstopp steigt, versucht die Regierung in Österreich zu beruhigen. Die heimischen Gasspeicher seien bereits zu 41 Prozent wieder befüllt und die Gasversorgung gesichert, betont Ministerin Leonore Gewessler (Die Grünen). Trotzdem beschließt die Koalition am Sonntag, dass das bereits stillgelegte Kohlekraftwerk Mellach wieder hochzufahren, falls sich der Gas-Engpass zuspitzt.

Die Kritik am möglichen Comeback der Kohle lässt nicht lange auf sich warten. Die SPÖ spricht von einem ineffektiven „Verzweiflungsakt“, Klimaschützer:innen warnen vor einem „inakzeptablen“ Rückschritt in der Klimapolitik. Es brauche echte Anreize zum Energiesparen, fordern auch Klima-Ökonomen, das neue Energie-Effizienz-Gesetz sei längst überfällig. Denn auch fast vier Monate nach Russlands Einmarsch in der Ukraine hat sich an der Abhängigkeit von russischem Gas kaum etwas geändert.

Setzt Österreich auf die richtigen Maßnahmen, um sich aus der russischen Gas-Abhängigkeit zu befreien? Wie gut schützt uns ein Kohlekraftwerk vor einem Versorgungs-Engpass? Und was kann die Politik tun, wenn die Energiepreise weiter steigen?



PRO UND CONTRA

Dienstag, 21. Juni 2022, 22:25 Uhr auf PULS 4

Mittwoch, 22. Juni 2022, 20:15 Uhr auf PULS 24

Gäste:

Johannes Schmuckenschlager, Sprecher Umwelt und Klimaschutz, Nationalratsabgeordneter, ÖVP und Präsident Landwirtschaftskammer Niederösterreich

Lukas Hammer, Sprecher Klimaschutz und Energie, Nationalratsabgeordneter, Die Grünen

Jasmin Duregger, Klima- und Energieexpertin, Greenpeace

Matthias Krenn, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Österreich und Bundesobmann der Freiheitlichen Wirtschaft

Wolfgang Anzengruber, Vertreter CEOs for Future, früher Vorstand Verbund

Moderation: Gundula Geiginger

Rückfragen & Kontakt:

Adrian Hinterreither

adrian.hinterreither @ prosiebensat1puls4.com

0676848451470