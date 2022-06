AVISO Medientermin, 22.6., 08:00: Kick-Off zweite Wiener Ehrenamtswoche

Mit u.a. Vizebürgermeister Wiederkehr und Vorstandvorsitzende WIENXTRA Dolores Bakos

Wien (OTS) - Wir laden herzlich zum Start der zweiten Wiener Ehrenamtswoche der Stadt Wien und WIENXTRA beim Projekt „Tropenfeeling für Papageien“ ein. Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr und Vorstandvorsitzende WIENXTRA Dolores Bakos geben gemeinsam mit Schüler*innen der Mittelschule Liniengasse und einer Vertreterin der Arbeitsgemeinschaft Papageienschutz einen Einblick, wie und wo sich junge Menschen in diesem Jahr engagieren.

Datum/Uhrzeit: Mittwoch, 22. Juni 2022 um 8:00 Uhr

Ort: Glashaus Augasse 2-6, (erreichbar über Augasse 13), 1090 Wien

Standort und Wegbeschreibung: Das Papageienschutzzentrum ist im Glashaus am ehemaligen WU-Gelände in der Augasse 2-6. Erreichbar am einfachsten über einen Zugang gleich neben dem Spielplatz (Augasse 2). Von hier aus die Rampe hinauf gehen entlang des Glashauses. Der Eingang zum Glashaus erfolgt über ein kleines Gartentor.



Medienvertreter*innen sind herzlich eingeladen!

Bitte um Anmeldung unter presse@wienxtra.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Julia Kernbichler



Mediensprecherin des Vizebürgermeisters Christoph Wiederkehr, MA

Telefon: +43 1 4000 83221

Mail: julia.kernbichler @ wien.gv.at