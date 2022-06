Tierschutz-Minister trifft Lebensmittelhandel

VGT-Vollspaltenboden-Proteste von West bis Ost

Wien (OTS) - Der Lebensmittelhandel beeinflusst die österreichische Landwirtschaft massiv. Und das seit Jahrzehnten. Darauf macht der VGT in dieser Aktionswoche aufmerksam. Proteste vor österreichischen SPAR-Einrichtungen sollen auf das Problem hinweisen: das Tierleid liegt in den Regalen!



Heute demonstrieren Tierschützer:innen vor SPAR-Niederlassungen in Dornbirn (Zentrale) und Salzburg (Hauptzentrale) - Innsbruck, Wien und andere Orte folgen. Die SPAR-Kette ist Marktführer und mitverantwortlich für das Grauen in den österreichischen Schweinestallungen. Seit vielen Jahren macht der VGT schon auf die völlig artwidrige Haltung in den österreichischen Tierfabriken aufmerksam. Wirklich reagiert hat SPAR bisher nicht. Unter Gerhard Drexel wurden die TANN Fleischwerke (SPAR) ausgebaut, das Tierleid verschlimmerte sich in Österreich. Ob sich unter dem neuen SPAR-Chef Fritz Poppmeier etwas ändert, wird sich am Freitag zeigen. Da treffen die Großen des Lebensmitteleinzelhandels mit dem Tierschutzminister Johannes Rauch zusammen. Ziel ist eine Branchenlösung, ein Commitment zur Reduzierung des Tierleids.



Der VGT fordert eine sofortige Kennzeichnungs-Vereinbarung nach Haltung, damit die Konsument:innen bewusste Kaufentscheidungen treffen können. Ein weiterer Schritt soll die Auslistung des Vollspaltenboden-Fleisches sein, eine schrittweise Reduktion bis zum endgültigen Ausstieg.



David Richter vom VGT: "Wir sehen mit Spannung dem Freitag entgegen. Gemeinsam könnte sich der Lebensmittelhandel unter Vermittlung durch Minister Rauch darauf einigen, das Tierleid in Österreich rasch und massiv zu reduzieren. Egal, wie die Verhandlungen ausgehen: wir werden weiterhin auch im Sinne der österreichischen Bevölkerung auf das Leben und Leiden der Schweine aufmerksam machen!"

Weitere Proteste vor SPAR Filialen wurden für den 21.6. in Innsbruck (14:00 SPAR Museumsstraße 16) und 22.6. in Wien (INTERSPAR Schottengasse 7-9) angekündigt.

Vollspalten-Demo vor SPAR Innsbruck



Datum: 21.06.2022, 14:00 - 16:00 Uhr

Ort: SPAR Innsbruck

Museumstraße 16, 6020 Innsbruck, Österreich

