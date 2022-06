Mahrer/Wölbitsch ad Luftsteuer: Wiener Stadtregierung präsentiert wieder halbe Sachen

Abschaffung der Luftsteuer längst überfällig – Tiefgreifende Entlastungen zwingend notwendig

Wien (OTS) - „Die Abschaffung von Absurditäten, wie der Luftsteuer – eine jahrelange Forderung der Wiener Volkspartei - war längst überfällig. Das Bohren harter Bretter macht sich im Endeffekt doch bezahlt. Fakt ist jedoch: Vom groß angekündigten Meilenstein für eine weitreichende Entbürokratisierung und Entlastung ist man äußerst weit entfernt. Offensichtlich bemüht man wieder einmal mehr die Symbolpolitik“, so Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer und Klubobmann Markus Wölbitsch in einer ersten Reaktion.

Nach der geplanten Erhöhung der Fernwärme bzw. so ziemlich aller Tarife in dieser Stadt sei die Wiener SPÖ anscheinend unter Zugzwang gekommen. Aber nach 1,5 Jahren und entsprechenden Beratungen in den Arbeitsgruppen ein derart mageres Vorhaben zu präsentieren, stelle eher eine halbe Sache dar, als ein tiefgreifendes Entlastungspaket.

Bund entlastet – Wien belastet

Diese mangelnde Bereitschaft die Wienerinnen und Wiener zu entlasten, habe sich auch bei den jüngsten Maßnahmen auf Landesebene manifestiert. „Während die Bundesregierung die kalte Progression abschafft und 28 Mrd. Euro in die Hand nimmt, sollte es auch in Wien möglich sein endlich vor allem auch das Valorisierungsgesetz abzuschaffen. Auch die Dienstgeberabgabe sollte in Wien der Vergangenheit angehören“, so die beiden weiter und abschließend: „Den Menschen und den Betrieben muss das Geld, das ihnen die Teuerung genommen hat, zurückgegeben werden. Die Bundesregierung zeigt dies mit entsprechenden Maßnahmen vor. Die Stadt Wien muss daher nun entsprechend dringend nachziehen.“

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Mag. Peter Sverak

Leitung - Strategische Kommunikation

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien