Von Motoren zur Musik: VELO feiert die Rückkehr der Fans mit dem ultimativen globalen Erlebnis

London (ots/PRNewswire) - Tomorrowland bringt die Welten der Musik und des Motorsports zusammen und bietet in Zusammenarbeit mit VELO und dem McLaren Formel 1 Team einem glücklichen Fan ein einmaliges Erlebnis, einschließlich einer weltweiten Feier.

Das Jahr 2021 markierte einen aufregenden Moment für die Welt der Musik und des Motorsports, als VELO seinen Platz auf dem McLaren F1 Auto seinem Partner Tomorrowland zur Verfügung stellte und damit den schnellsten Flyer der Welt für das Event schuf. In diesem Jahr hat VELO dem Tomorrowland erneut seinen begehrten Platz auf dem Auto angeboten und ist noch einen Schritt weiter gegangen, indem es mit dem Tomorrowland zusammengearbeitet hat, um einem glücklichen Fan das ultimative Papaya-Ticket zu schenken, das ihn auf eine globale Feier vom Paddock Club bis zu den Aufführungen mitnimmt. VELO wirft ein Licht auf die hingebungsvollen Gemeinschaften, die hinter zwei seiner größten Partner stehen - dem McLaren F1 Team und Tomorrowland - und feiert die Liebe und Leidenschaft, die die Fans ihnen entgegenbringen. Fans unerwartete Erlebnisse zu bieten, ist das Herzstück der Marke VELO. Dieses begehrte Ticket nimmt einen glücklichen Fan mit auf eine Weltreise, die ihn vom Feiern in Österreich mit dem McLaren F1 Team über das Ushuaia auf Ibiza bis hin zum Tomorrowland in Belgien führt.

Tomorrowland beim GP von Österreich

VELO setzt seine Unterstützung für die Live-Musik- und Event-Branche fort und feiert die lang erwartete Rückkehr der Fans zu physischen Festivals und macht auf dem epischen, drei Wochenenden dauernden Tomorrowland-Festival (15. - 17., 22. - 24. und 29. - 31. Juli) auf die Menschen von morgen aufmerksam, indem es die begehrten Plätze auf den McLaren F1-Autos mit dem Logo des Festivals verschenkt. Tomorrowland wird auf den McLaren F1 Autos während des Österreich GP Wochenendes am 10. Juli zu sehen sein.

Als Zeichen der kontinuierlichen Unterstützung der Musik- und Motorsportindustrie nutzt Tomorrowland das globale Publikum des GP von Österreich, um die Sichtbarkeit des Festivals zu erhöhen und die Tomorrowland-Fans zu ermutigen, sich mit dem weltgrößten Musikfestival zu beschäftigen und es zu besuchen, das weiterhin neue und etablierte Talente dem Publikum auf der ganzen Welt vorstellen wird.

Verrücktes Wochenende

Um die Fans von Musik und Motorsport zu feiern, hat VELO zwei seiner größten globalen Partner - Tomorrowland und das McLaren F1 Team - zusammengebracht, um Tomorrowland dabei zu helfen, glücklichen Fans die Chance ihres Lebens mit einem verrückten Wochenende zu bieten. Die von Tomorrowland veranstaltete Party erstreckt sich über 10 Tage und 3 Länder und bietet den Fans die Möglichkeit, an einem Velo x McLaren F1 Erlebnis teilzunehmen, Dimitri Vegas & Like Mike im Ushuaia auf der Party auf Ibiza zu treffen, die den Titel „Tomorrowland presents: Dimitri Vegas & Like", und erleben Sie die ultimative Tomorrowland-Feier in Belgien mit weltberühmten Künstlern. Gemeinsam bringen VELO, das McLaren F1 Team und Tomorrowland die Welt zusammen, um die Fans von Musik und Motorsport zu feiern.

John Beasley, Group Head of Brand Building, BAT, kommentiert: "Niemand hat erwartet, beim F1 Austria GP 2022 ein Musikfestival auf dem Auto zu sehen, aber genau das haben wir geliefert, und dieses Jahr geht es darum, die Fans in den Mittelpunkt unserer Arbeit für VELO zu stellen. Unsere Partnerschaften mit Tomorrowland und dem McLaren F1 Team gehen über unsere Leidenschaft für Musik und Motorsport hinaus. Es geht um eine kollektive Liebe zu Kreativität und Innovation, die unerwartete Fan-Erlebnisse hervorbringt und den Fans etwas zurückgibt, die ihre Liebe und Unterstützung immer wieder unter Beweis stellen."

Weitere Informationen zu den bald startenden Wettbewerben finden Sie auf den Instagram-Seiten von VELO, McLaren F1 Team und Tomorrowland.

Hinweise an die Redaktion:

Informationen zu BAT

BAT ist eines der weltweit führenden „Multi-Category"-Konsumgüterunternehmen, das sich für eine bessere Zukunft einsetzt, indem es die Gesundheitsrisiken seiner Produkte verringert. Dies soll durch das Angebot einer größeren Auswahl an genussvollen Produkten, die weniger schädlich für erwachsene Nikotinkonsumenten sind, erreicht werden. Das Unternehmen betont weiterhin deutlich, dass brennbare Zigaretten ernsthafte Gesundheitsrisiken bergen, und die einzige Möglichkeit, diese Risiken zu vermeiden, darin besteht, nicht anzufangen oder aufzuhören. BAT empfiehlt denjenigen, die trotzdem weiter rauchen wollen, vollständig auf wissenschaftlich fundierte, risikoreduzierte Alternativen umzusteigen. Um dies zu erreichen, wandelt sich BAT in ein wirklich verbraucherorientiertes Unternehmen für Konsumgüter verschiedener Kategorien. BAT beschäftigt über 53.000 Mitarbeiter und ist in über 180 Ländern mit 11 Millionen Verkaufsstellen und 45 Fabriken in 43 Märkten tätig. Das strategische Portfolio des Unternehmens besteht aus seinen globalen Zigarettenmarken und einem wachsenden Angebot an risikoreduzierten* Tabak- und Nikotinprodukten der neuen Kategorie sowie traditionellen nicht brennbaren Tabakprodukten. Dazu gehören Vapour, Tabakerhitzungsprodukte, moderne orale Produkte einschließlich tabakfreier Nikotinbeutel sowie traditionelle orale Produkte wie Snus und feuchter Schnupftabak. Im Jahr 2020 hatten wir 13,5 Millionen Konsumenten unserer nicht verbrennbaren Produkte, ein Anstieg von 3 Millionen im Vergleich zum Vorjahr. Die BAT Group erwirtschaftete im Jahr 2020 einen Umsatz von 25,8 Milliarden Pfund und einen Gewinn aus dem operativen Geschäft von 9,9 Milliarden Pfund.

*Auf Grundlage von soliden Nachweisen und unter Annahme eines vollständigen Umstiegs vom Zigarettenrauchen. Diese Produkte machen abhängig und sind nicht risikofrei.

Informationen zum Mc Laren F1 Team

Das McLaren F1 Team wurde 1963 von dem neuseeländischen Rennfahrer Bruce McLaren gegründet. Das Team nahm 1966 an seinem ersten Formel 1-Rennen teil. Seitdem hat McLaren F1 20 Formel 1-Weltmeisterschaften, mehr als 180 Formel 1-Grand Prix, das 24-Stunden-Rennen von Le Mans beim ersten Versuch und das Indianapolis 500 dreimal gewonnen. McLaren Racing fährt derzeit weltweit in der Formel 1 und in der INDYCAR-Motorsportserie in den USA.

Das Team tritt 2021 in der FIA Formel-1-Weltmeisterschaft mit Lando Norris und Daniel Ricciardo an und in der INDYCAR-Serie 2021 mit den Arrow McLaren SP-Fahrern Pato OʼWard und Felix Rosenqvist. McLaren war das erste F1-Team, das vor zehn Jahren als klimaneutral zertifiziert wurde, und hat den Carbon Trust Standard Award erfolgreich erhalten, zuletzt im Februar 2021. They were also the first team to be awarded the FIA Institute's Environmental Award in 2013, which they have consistently maintained at three-star level.

Im Jahr 2022 wird McLaren Racing eine neue Kategorie des Motorsports betreten, wenn es ein Team für Extreme E anmeldet, die innovative vollelektrische Offroad-Rennserie, die die Auswirkungen des Klimawandels beleuchtet.

Rückfragen & Kontakt:

BAT-Vertreter,

rebecca.brown @ bcw-global.com,+44 7464999459