„ORF III Kulturdienstag“: Drei Ausgaben „Erbe Österreich“, u. a. mit neuer Doku „Habsburgs Süden – Italien“

Außerdem: Neue Folge „Was schätzen Sie ..?“

Wien (OTS) - Der „ORF III Kulturdienstag“ führt am 21. Juni 2022 in drei Sendungen der Reihe „Erbe Österreich“ durch Italien. Nach der Auftaktfolge zum neuen Zweiteiler „Habsburgs Süden – Italien“ geht es zunächst um „Florenz – Habsburg und die Schöne am Arno“ und danach „Mit Volldampf durch die Toskana“. Im Spätabend prüfen Expertinnen und Experten des Dorotheums in einer neuen Ausgabe „Was schätzen Sie ..?“ wieder Kunstgegenstände auf Herkunft und Wert.

Den Hauptabend eröffnet „Erbe Österreich“ mit dem ersten Film des neuen Zweiteilers „Habsburgs Süden“ (20.15 Uhr), der sich auf eine Rundreise durch Italien nach Grado, Miramar, Triest, Parma, Florenz und Modena begibt – hier hielt sich das Who’s who der ausgehenden Monarchie auf. Schlösser wurden gebaut, Besitzungen erworben, Palazzi renoviert und an die Vorstellungen der noblen Gesellschaft angepasst. Manche kamen für Erholung und Meerluft – andere um zu bleiben.

Die Habsburger machten die Toskana mit ihrer Hauptstadt Florenz im 18. Jahrhundert zu einem der modernsten Staaten der Welt. Begründet wurde die toskanische Linie des Hauses Habsburg-Lothringen durch Franz Stephan von Lothringen und seine Frau Maria Theresia. Die „Erbe Österreich“-Dokumentation „Florenz – Habsburg und die Schöne am Arno“ (21.05 Uhr) widmet sich dem Wirken der Adelsfamilie in der Region.

Danach geht es im Treno Natura „Mit Volldampf durch die Toskana“ (22.00 Uhr): Wenn die historische Dampflokomotive durch die Landschaft schnaubt, fühlen sich nicht nur Eisenbahn-Nostalgiker in eine längst vergangene Zeit zurückversetzt.

Um 22.55 Uhr begeben sich Karl Hohenlohe und die Expertinnen und Experten des Dorotheums im Antiquitätenformat „Was schätzen Sie..?“ wieder auf die Suche nach interessanten und skurrilen Kunstgegenständen.

