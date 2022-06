Grüne Wien/Malle, Stadler: Wiens Schulen brauchen echte Reformen statt Lehrer:innen-Mangelverwaltung und Stunden-Chaos

Die Bildungssprecher:innen der Grünen Wien unterstützen die morgige Demo der Initiative “Bessere Schule Jetzt”

Wien (OTS) - Die Initiative “Bessere Schule Jetzt”, die von betroffenen Eltern und Lehrer:innen gegründet wurde, demonstriert morgen wieder gegen den Lehrer:innen-Mangel, die Mangelverwaltung und das Stundenkontingente-Chaos an Wiens Volks- und Mittelschulen. “Es ist erschreckend, dass dieser Protest nach einem Jahr Untätigkeit seitens Stadtrat Wiederkehr immer noch notwendig ist. Umso bewundernswerter ist das Engagement der Eltern und Lehrer:innen, das wir vollinhaltlich unterstützen”, so die Grünen Bildungssprecher:innen Julia Malle und Felix Stadler.

Unzählige Wiener Volks- und Mittelschulen klagen über einen Mangel an Lehrer:innen und Stunden. Da die Herausforderungen in den Klassenzimmern Wiens größer sind als jene in den umliegenden Gemeinden, wechseln immer mehr Lehrer:innen in nach Niederösterreich. Auch die letzten zwei Pandemiejahre, die für alle Kolleg:innen ungaublich schwierig waren, haben dazu geführt, dass immer mehr Lehrer:innen den Beruf wechseln und das Schulsystem ganz verlassen. Der bürokratische Aufwand, die Zusatzaufgaben und der Druck wurden einfach zu viel. Dadurch, dass immer mehr Lehrer:innen das Pflichtschulsystem verlassen, werden die Bedingungen für jene, die bleiben, noch schlechter. In Folge dessen verlassen noch mehr Lehrer:innen die Schulen, während kaum neue Pädagog:innen an den Schulen arbeiten wollen. “Diesen Teufelskreislauf der Personalnot muss Stadtrat Wiederkehr dringend durchbrechen. Die Arbeitsbedingungen und die Unterstützung durch zusätzliches Personal müssen umgehend verbessert werden. Für die Volks- und Mittelschulen trägt Bildungsstadtrat Wiederkehr die volle Verantwortung. Er muss endlich Anreize schaffen, dass Wiens Pflichtschulen wieder attraktiver werden”, fordern Malle und Stadler.

Zusätzlich dazu hat die letztjährige, völlig missglückte „Reform“ der Vergabe der Lehrer:innenposten von Stadtrat Wiederkehr für großes Chaos und Unsicherheit bei vielen Lehrer:innen und an den Schulen gesorgt. Auch heuer wurden den Schulen die endgültigen Kontingente erst wieder wenige Wochen vor dem Schulschluss gemeldet. Viele Direktor:innen und Lehrer:innen melden, dass sie über diese Art des Umgangs frustriert sind. Langfristige und qualitätsvolle Planungen sind kaum möglich, wenn die Lehrer:innenstellen immer so kurzfristig und befristet auf ein Jahr vergeben werden. “Bildungsstadtrat Wiederkehr ist endlich gefordert Maßnahmen gegen den Lehrer:innenmangel zu setzen, die Lehrer:innenvergabe transparent zu gestalten und langfristige Planungen möglich zu machen, indem die Kontingente rechzeitig und mehrjährig vergeben werden”, so Malle und Stadler abschließend.

