„Report“ über inflationsbedingt stürmischen Herbst bei den Kollektivvertragsverhandlungen

Stürmischer Herbst

Die hohe Inflation lässt einen stürmischen Herbst bei den Kollektivvertragsverhandlungen erwarten. Auch wenn die Regierung mit dem jüngsten Entlastungspaket steuerfreie Einmalzahlungen ermöglicht – die Gewerkschaften zeigen sich davon unbeeindruckt. Auch die schon erfolgten Abschlüsse in der Elektro- und Elektronikindustrie belegen:

Die Gewerkschaften wollen sich – angesichts der hohen Inflation – nicht zu billig verkaufen. Droht damit eine für die heimische Wirtschaft gefährliche Lohn-Preis-Spirale? Und was sind generell die Auswirkungen des Entlastungspakets auf den Arbeitsmarkt?

Live im Studio ist Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Kocher, ÖVP.

Im Abwärtstrend

Die ÖVP kommt nicht aus dem Umfragetief. Eingeholt von den türkisen Skandalen aus der Vergangenheit versuchen jetzt schwarze Kernländer gegenzusteuern. Die Landeshauptmänner von Tirol und Steiermark übergeben ihr Amt an jüngere Nachfolger, Tirol will schon im Herbst wählen. Die Wahlergebnisse der schwarzen Länder werden entscheidend für die Bundespartei sein, vor einigen Jahren bekamen diese noch umgekehrt Rückenwind vom Bund. Vorgezogene Neuwahlen in anderen Bundesländern – vor allem in Niederösterreich – seien deshalb nicht ausgeschlossen, meinen Politikbeobachter. Sophie-Kristin Hausberger, Laura Franz und Helga Lazar über den Abwärtstrend der ÖVP in den Umfragen und ihre Versuche, gegenzusteuern.

Kurz und die Trump-Fans

Ex-Kanzler Sebastian Kurz ist für die Firma Thiel Capital des libertären Milliardärs Peter Thiel tätig. Dieser hat Donald Trump bei seiner Wahl zum US-Präsidenten 2016 unterstützt und will nun auch bei den Midterm-Elections im Herbst sogenannte „Trumpisten“ unterstützen. Das sind Republikaner, die Trumps Lüge von der gestohlenen Präsidentschaft verbreiten. Welche politische Agenda verfolgt der Geschäftsmann Thiel und ist es für einen europäischen Ex-Regierungschef ratsam, sich in die Nähe dieser Republikaner zu begeben? USA-Korrespondent Thomas Langpaul hat sich angesehen, welcher Art von Politik damit zum Durchbruch verholfen werden soll und ob Thiels Versuche erfolgreich sind.

Veganes Bundesheer

Eine Gruppe von veganen Soldatinnen und Soldaten verlangt ein fixes veganes Menü im Speiseplan des Bundesheers. Sie berufen sich dabei auf Artikel 9 der Europäischen Menschenrechtskonvention und argumentieren, dass der Veganismus eine Weltanschauung ist, deren Ernährungsvorschriften auch zu respektieren seien – ähnlich wie es bei muslimischen oder jüdischen Heeresbediensteten getan wird. Es geht um Grundrechte im öffentlichen Dienst, sagt ein Unteroffizier, der die Bürgerinitiative für ein veganes Menü gestartet hat. Ein Bericht von Sinan Ersek.

