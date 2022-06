Grüne Wien/Spielmann: 6. Femizid seit Jahresbeginn in Wien: Rot-Pink muss einen Gewaltschutzgipfel einberufen!

Wien (OTS) - Erneut kam es gestern in Wien – in Floridsdorf - zu einem mutmaßlichen Femizid. 5 von 16 Femiziden sowie 9 von 19 versuchten Femiziden in Österreich fanden dieses Jahr in Wien statt. „Fast jeder dritte Femizid in Österreich wird in Wien verübt. Diese hohe Zahl ist alarmierend. Was es jetzt braucht, ist ein Wiener Gewaltschutzgipfel mit dem Fokus auf Gewaltprävention,” so Viktoria Spielmann, Frauensprecherin der Grünen Wien. Mit einem Gewaltschutzgipfel soll die Expertise von Mitarbeiter:innen des Gewaltschutzes, der Gewaltprävention und der Täterarbeit eingeholt und Lösungen für die anhaltend hohe Männergewalt gegen Frauen erarbeitet werden. „Ein Gewaltschutzgipfel bietet die Möglichkeit, durch den Dialog von Politik und Praxis an Lösungen zu arbeiten” so Spielmann.

Es ist erfreulich, dass die Stadt Wien über ein breites Gewaltschutznetz verfügt und die Mittel für den Gewaltschutz erhöht wurden. Dennoch ist augenscheinlich, dass das vorhandene Angebot in Bezug auf Gewaltprävention in Wien nicht ausreicht, um Femizide und versuchte Femizide zu verhindern. „Die Stadt Wien darf sich nicht auf Bestehendem ausruhen und muss Gewaltpräventionsmaßnahmen ins Zentrum des Gewaltschutzes stellen. Wir haben bereits mehrfach beantragt, dass das niederschwellige Grätzlprojekt zur Verhinderung von Partnergewalt „StoP - Stadtteile ohne Partnergewalt” in ganz Wien umgesetzt wird. Die rot-pinke Stadtregierung muss die konsequente Ablehnung der Finanzierung des Projekts endlich aufgeben,” schließt Spielmann.



Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at