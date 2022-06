Aviso: Mi, 22.6.2022: Ernst-Dziedzic und Grüne Bildungswerkstatt Wien laden zu Filmvorführung und Diskussion zu Flucht und Migration

Wien (OTS) - Aus Anlass des Weltflüchtlingstags präsentiert die Abgeordnete Ewa Ernst-Dziedzic, Sprecherin für Außenpolitik, Migration und Menschenrechte der Grünen, gemeinsam mit der Grünen Bildungswerkstatt Wien, am 22. Juni 2022 um 19 Uhr den Film „In Memoriam“ im Schikaneder Kino in Wien und lädt anschließend zur Diskussion über die weiterhin inhumane Situation an Europas Außengrenzen ein.

Hintergrund: In der Nacht auf den 9. September 2020 geht das Flüchtlingslager Moria auf Lesbos in Flammen auf. Mitten während der dramatischen Ereignisse vor und nach dem Brand entwickelt sich eine Freundschaft zwischen einem Geflüchteten aus Afghanistan und einer ehrenamtlichen Helferin aus Österreich. „In Memoriam“ ist ein eindringliches Zeitzeugnis eines europäischen politischen Versagens und eines menschlichen Dramas, ohne dabei jedoch gängige Narrative oder Imperative zu bedienen.





Im Anschluss an die Filmvorführung laden wir zur Diskussion mit:

Ewa Ernst-Dziedzic: Abgeordnete zum Nationalrat und Sprecherin für Außenpolitik, Migration und Menschenrechte der Grünen, die selbst unmittelbar nach dem Brand des Lagers Vorort war

Elisabeth Pointner: Filmemacherin, Volontärin im ehemaligen Flüchtlingscamp PIKPA

Doro Blancke: Menschenrechtsaktivistin, Geschäftsführerin des Vereins „Flüchtlingshilfe-refugee assistence-doro blancke“

Ariane Umathum: Verein Region Neusiedlersee hilft, Projekt VIELSTIMMIG

Begrüßung: Elisabeth Kittl, Obfrau Grüne Bildungswerkstatt Wien

Anmeldung unter:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0tdeCrpz8iG9c6s1KBNiGKLELC-UXoLRq_

(zoom wird als Anmeldetool verwendet, die Veranstaltung findet live im Schikaneder statt)





Datum: 22.06.2022, 19:00 Uhr

Ort: Schikaneder

Margaretenstraße 24, 1040 Wien, Österreich

