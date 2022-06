SWV WIEN ARIGE begrüßt Wirtschaftsentlastungspaket der Wiener Fortschrittskoalition

Langjährige Forderungen des SWV WIEN „Entlastung, Förderung und Vereinfachung“ werden umgesetzt.

Wien (OTS/SWV Wien) - Seit Jahren fordert der SWV WIEN eine Entbürokratisierung, sowie eine Vereinfachung der Förderlandschaft. Nachdem die Bundesregierung letzte Woche keine einzige strukturelle Maßnahme gegen die Teuerung vorgelegt hat und Ein-Personen-Unternehmen (EPU) und Klein und Mittelunternehmen (KMU) einmal mehr im Stich gelassen hat, freut sich der SWV WIEN um so mehr, dass die Stadt Wien hier ein deutliches Zeichen setzt.

„Die Abschaffung der „Luftsteuer“ und weiterer kleinerer Gebrauchsabgaben kommt keinen Tag zu spät und wird die Gastronomie- und Handelsbetriebe finanziell deutlich entlasten. Sind es doch genau diese EPU und KMU, die unsere Stadt bewegen und beleben und einen unverzichtbaren Teil von Wien darstellen. Es ist gut in einer Stadt zu leben, wo man sich darauf verlassen kann, dass die Politik alles dafür tut, um EPU und KMU zu entlasten.“, freut sich SWV WIEN Präsident Marcus Arige über das heute präsentierte Wirtschaftsentlastungspaket von Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke.

Auch die Entbürokratisierung durch Digitalisierung mit dem zukünftigen Projekt „Zahl’s Wien“ ist ein Zukunftsweisendes und wird die 200.000 Selbstständigen in dieser Stadt einmal mehr unterstützen und entlasten. Das große Interesse an ‚Geschäftsbelebung Jetzt!‘, einem Projekt, das bereits letztes Jahr von der Stadt Wien ins Leben gerufen wurde, unterstreicht nur, dass sich EPU und KMU in den Einkaufsstraßen, in den Bürogebäuden, in den Erdgeschoßzonen der Gassen und auf den Märkten befinden. Dort, wo die Stadt bewegt wird.

Über den SWV WIEN

Der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband Wien ist die Interessenvertretung der Kleinst-, Klein- und Mittelbetriebe sowie der Ein-Personen-Unternehmen. Der SWV WIEN ist die sozialdemokratische Fraktion in der Wirtschaftskammer Wien und eine Vorfeldorganisation der SPÖ.

