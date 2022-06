10. Bezirk: Andy Lee Lang tritt im Böhmischen Prater auf

Karten (15 Euro) für das Konzert am 25. Juni: 0660/46 46 614

Wien (OTS/RK) - Der österreichische „Botschafter des Rock’n Roll“ gastiert in Favoriten: Am Samstag, 25. Juni, tritt der beliebte Sänger und Pianist Andy Lee Lang mit seinem Quintett im Böhmischen Prater im Konzert-Saal „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30c) auf. Das Publikum erlebt eine neue Show mit dem Titel „Still Rockin‘“. Andy Lee Lang präsentiert sich an diesem Abend einmal mehr als Entertainer der Spitzenklasse und spannt einen mitreißenden Klangbogen mit den größten Hits von Stars wie Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Carl Perkins, Roy Orbison, Ricky Nelson, Gene Vincent und Eddie Cochran. Beginn des Konzerts: 19.00 Uhr (Einlass: 18.00 Uhr). Karten verkauft der Verein „Kultur 10“ zum Sonder-Preis von 15 Euro. Auskünfte und Bestellungen: Telefon 0660/46 46 614 (Sekretariats-Chefin: Roswitha Jarolim) bzw. E-Mail waldmuellerzentrum@chello.at.

Die Veranstaltung mit Andy Lee Lang und seinem Ensemble wird durch den Bezirk gefördert. Der gefragte Künstler blickt auf „zahllose“ umjubelte Konzerte rund um den Globus zurück. Lang ist öfter im Rundfunk und TV sowie auf etlichen CDs zu hören. Mehrfach hat der Musikus hohe Auszeichnungen erhalten. Nähere Informationen im Internet: www.andyleelang.at/.

Bei sämtlichen Zusammenkünften im Saal „Tivoli“ im Böhmischen Prater in Favoriten gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen. Informationen über die nächsten Unterhaltungsangebote fordern Interessierte beim „Kulturverband Böhmischer Prater“ unter der Telefonnummer 0676/720 94 11 an. Außerdem ist Verbandssprecher Manfred Fritz via E-Mail erreichbar: m.fritz@musicreport.at.

