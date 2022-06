Lotto: Vierfachjackpot mit 4,2 Mio. wartet bei „6 aus 45“

236.000 Euro Sologewinn beim Joker aus NÖ

Wien (OTS) - Die „sechs Richtigen“ 5, 18, 20, 24, 37 und 40 machen aus dem Dreifachjackpot der Vorrunde einen Vierfachjackpot. Die Spannung steigt. Im Topf haben sich aktuell bereits mehr als 3,2 Millionen Euro angesammelt. Mit den laufenden Einsätzen wird die Vierfachjackpot-Summe bis Mittwoch auf rund 4,2 Millionen Euro anwachsen.

Dafür sind 4,3 Millionen Tipps notwendig. Es ist dies der dritte Vierfachjackpot in diesem Jahr. Das höchste Lotto-Ereignis des Jahres 2022 war ein Siebenfachjackpot, der im April einen Sologewinn mit mehr als 9,8 Millionen nach Oberösterreich brachte.

Der Fünfer mit der Zusatzzahl 30 brachte vier Gewinne zu je rund 62.000 Euro. Auf win2day wurde einer der gewinnbringenden Tipps gespielt, hier fehlte im zweiten Tipp die 37 zum Sechser. In Wien war es die Zahl 40, die - ebenfalls im zweiten Tipp - gefehlt hatte. Ein Burgenländer bzw. eine Burgenländerin konnte im fünften von zehn Tipps einen Gewinn verbuchen (es fehlte die Zahl 37). Und zu guter Letzt war auch in Niederösterreich jemandem das Glück hold (ohne 18). Was alle gemeinsam haben – die Fünfer mit Zusatzzahl wurden allesamt mit Quicktipps erzielt.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es keinen Gewinn im ersten Rang. Die Gewinnsumme wird wieder dem nächstniedrigeren Gewinnrang zugeschlagen. Darüber freuen sich 89 Fünfer, sie gewinnen je 4.154,40 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 300.000 Euro.

Joker

Der Joker brachte wieder eine Sologewinnerin bzw. einen Sologewinner. In Niederösterreich gespielt, sagte jemand „Ja“ zur richtigen Jokerzahl auf einem Lotto Normalschein. Dieses Kreuzchen bringt einen Gewinn von rund 236.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 19. Juni 2022

4fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 3.203.930,96 – 4,2 Mio. warten 4 Fünfer+ZZ zu je EUR 61.979,40 99 Fünfer zu je EUR 1.438,10 254 Vierer+ZZ zu je EUR 168,10 4.692 Vierer zu je EUR 50,50 7.085 Dreier+ZZ zu je EUR 15,00 77.032 Dreier zu je EUR 5,50 240.963 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 5 18 20 24 37 40 Zusatzzahl 30

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 19. Juni 2022

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 89 Fünfer zu je EUR 4.154,40 3.839 Vierer zu je EUR 16,30 57.019 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 1 2 9 12 21 25

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 19. Juni 2022

1 Joker EUR 235.925,30 11 mal EUR 8.800,00 110 mal EUR 880,00 1.150 mal EUR 88,00 11.652 mal EUR 8,00 118.203 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 8 1 6 1 0 8

