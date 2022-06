„Grand Prix Nova 2022“: Gold für hr2-Ö1-Hörspiel-Koproduktion „Xerxes“, Bronze für Ö1-Hörspiel „Was siehst du? Die Nacht!“

Wien (OTS) - Bei der 10. Ausgabe des vom rumänischen Rundfunk veranstalteten „Grand Prix Nova International Radio Theatre Festival“ gewann in der Kategorie „Drama“ die hr2-Ö1-Hörspiel-Koproduktion „Xerxes“ Gold, Bronze gab es für das Ö1-Hörspiel „Was siehst du? Die Nacht!“. Die Preise wurden am 18. Juni in Bukarest vergeben.

In der Kategorie „Drama“ waren 13 Produktionen aus zehn Ländern nominiert. Gold ging an das Hörspiel „Xerxes und die Stimmen der Finsternis“, eine Koproduktion von hr2 und Ö1 aus dem Jahr 2021. Das Manuskript stammt von der Autorin Magda Woitzuck. Inszeniert und komponiert hat Regisseur Peter Kaizar mit den sechs Schauspielerinnen und Schauspielern Alina Fritsch, Regina Fritsch, Eva Mayer, Till Firit, Wolfram Berger und Michael Smulik in insgesamt 53 Rollen. Für Dramaturgie und Redaktion zeichnete Leonhard Koppelmann verantwortlich.

Mit Bronze wurde die Ö1-Produktion „Was siehst du? Die Nacht!“ des Autors Ludwig Fels ausgezeichnet. Diese Geschichte über Deportation und den Holocaust wird aus der Perspektive eines Kindes erzählt. In einer subtilen Komposition aus märchenhaften Motiven, geisterhaften Stimmen und verschiedenen Geräuschen hält das Hörspiel die Erinnerung wach. In der Ö1-Produktion aus dem Jahr 2021 wirken Naïma von Bargen (Mirka), Markus Meyer (Mirkas Vater), Klaus Höring (Sprecher), Joshua Bader (Chor), Eike Onyambu (Chor), Ludwig Weißenberger (Chor) und Katrin Thurm (Tante) mit, für Regie, Musik und Bearbeitung zeichnet Stefan Weber verantwortlich.

Mit dem „Grand Prix Nova“ werden Innovationen des Genres Radiotheater ausgezeichnet. Vergeben wird der Preis im Rahmen des vom rumänischen Rundfunk jährlich veranstalteten „Grand Prix Nova International Radio Theatre Festival“ in den Kategorien Hörspiel, Kurzformen und Binaurales Drama. Der erste Platz in der Kategorie Drama ist mit 4000 Euro dotiert, der erste Platz in den Kategorien Short Forms und Binaural jeweils mit 2000 Euro.

