Abenteuer Karpfenteich

TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 25. Juni 2022, um 16:30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Der Karpfen schmeckt nicht nur gut, er ist auch gut für die Region. Besonders anschaulich sind die positiven Auswirkungen der Waldviertler Karpfenwirtschaft auf dem Carp Trail. Der Teichwirteverband Niederösterreichs ist heuer mit dieser Aktion zu Gast in der Region Litschau im nördlichen Waldviertel. Mit dem Fahrrad um den Karpfenteich, Karpfenkino oder eine kulinarische Karpfenverkostung und dabei alles über den Fisch lernen, das ist das Angebot für Interessierte. Eine Entdeckungsreise rund um die Karpfenteiche. Wir waren auf dem Carp Trail unterwegs und haben auch die Karpfenkönigin kennengelernt.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 25. Juni

*Stopp dem Bodenfrass

Jeden Tag verliert Österreich rund 13 Hektar an kostbaren Flächen. Bei einem Symposium der Hagelversicherung diskutierten Experten, wie man hier gegensteuern kann. Wir zeigen Maßnahmen einer Beispielgemeinde in Niederösterreich.

*Eiszeit beim Bauern

Mit selbstgemachtem Eis aus Milch von Kühen und Ziegen lässt es sich in den Sommer starten. Die über 60 Eissorten des AMA-Genussregionsbetriebs Pobaschnig aus Kärnten finden besonderen Anklang in der regionalen Gastronomie.

*Glückliche Kühe

Das Wohl ihrer 15 Milchkühe steht bei Familie Nösterer im oberösterreichischen Mühlviertel an oberster Stelle. Ein Vorzeigebetrieb mit neuem Stall. Der mit den Liegeflächen auf Stroh, überdachten Freibereichen und der Wiese vor der Nase auch die Tierwohlkriterien der AMA erfüllt.

*Urlaub am Bienenhof

Urlaub mit Millionen fleißiger Bienen bietet Familie Kronhofer im Gailtal in Kärnten ihren Gästen an, mit Bienenstock direkt im Apartment. Mutige Urlauber dürfen in der Erlebnisimkerei die Bienen sogar streicheln.

