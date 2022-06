Wieden: Führung „Festung Europa“ mit Philipp Maurer

Wien (OTS/RK) - Im Bezirksmuseum Wieden (4., Klagbaumgasse 4) wird seit Mitte Mai die Ausstellung „Museum Festung Europa“ gezeigt. Kuratorin der nachdenklich stimmenden Schau ist Aylin Basaran. Auf 8 Tafeln mit Text- und Bild-Collagen behandelt Basaran die komplexen Themen Migration und Asyl und lehnt eine Abgrenzung gegenüber zuziehenden Menschen aus anderen Ländern ab. Druckgrafische Arbeiten („Alugrafien“) der Künstlerin Margret Kohler-Heilingsetzer runden die Ausstellung ab. Im Zentrum der Werke stehen Flüchtende („Boat People“). Am Mittwoch, 22. Juni, führt der ehrenamtliche Museumsleiter, Philipp Maurer, ab 17.30 Uhr durch die Sonder-Ausstellung und beantwortet hernach Fragen der Gäste. Der Eintritt in das Museum und das Mitmachen bei der Führung sind gratis. Um Beachtung der aktuellen Corona-Vorgaben wird ersucht. Information und Anmeldung: Telefon 581 24 72, E-Mail bm1040@bezirksmuseum.at.

Die Sonder-Ausstellung „Museum Festung Europa“ läuft noch bis Mittwoch, 29. Juni. Geöffnet sind die Museumsräume jeweils am Dienstag (10.00 bis 12.00 Uhr) und am Mittwoch (16.30 bis 18.30 Uhr). Stets ist der Zutritt frei. Spenden nehmen die freiwillig arbeitenden Bezirkshistoriker*innen gerne an. Das Bezirksmuseum Wieden ist im Internet zu finden: www.bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Veranstaltungen im 4. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/wieden/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse