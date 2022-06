Weidinger: Den Menschen rasch mit Barem helfen

ÖVP-Konsumentenschutzsprecher: Großes Entlastungspaket der Regierung bringt mehr im Börsel

Wien (OTS) - Die Teuerung ist für die Menschen in Österreich eine große Belastung. Wir spüren sie beim täglichen Einkauf, beim Tanken und besonders bei den Kosten für Heizung, Warmwasser und Strom. Insbesondere die Preistreiber wie etwa Heizöl oder Treibstoff machen das Leben immer teurer. Daher setzt die Bundesregierung nun am richtigen Hebel an, indem sie mit dem Entlastungspaket so gut wie allen unter die Arme greift. Neben der Ökosozialen Steuerreform, die bereits seit Anfang des Jahres wirkt, wurden bereits zwei Maßnahmenpakete geschnürt, und nun wurde vorige Woche ein drittes präsentiert, das zu einer breiten und spürbaren Entlastung führen wird. Den Menschen wird damit rasch mit Barem geholfen. Das stellte heute, Montag, ÖVP-Konsumentenschutzsprecher Abg. Peter Weidinger fest.

Besonders begrüßenswert ist laut Weidinger die Abschaffung der kalten Progression ab 2023. „Damit bleibt den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern mehr im Börsel. Neben den Menschen, die von der Teuerung am meisten betroffen sind, werden auch der Mittelstand, Familien und Unternehmen profitieren“, unterstreicht der Mandatar.

Weidinger wies beispielsweise auf den 250 Euro Klimabonus und 250 Euro Bonus pro Erwachsenem, für Kinder je die Hälfte, hin und auf die Verschiebung der CO2-Bepreisung. Zusätzlich gibt es 180 Euro pro Kind als zusätzliche Einmalzahlung der Familienbeihilfe im August; der Familienbonus und die Erhöhung des Kindermehrbetrages werden auf heuer vorgezogen. Der Konsumentenschutzsprecher nannte zudem den erhöhten Absetzbetrag von 500 Euro für 2022 für Menschen mit einem Einkommen zwischen 1.000 und 2.000 Euro brutto sowie den 300 Euro Teuerungsausgleich für Mindestbezieher/innen und Mindestpensionist/innen als wichtige Maßnahmen. „Mit insgesamt 28 Milliarden Euro entlastet die Bundesregierung bis 2026 nun zum dritten Mal die Menschen in Österreich“, so Weidinger.

„Gerade in schweren Zeiten ist es wichtig, dass sich die Menschen auf die Politik verlassen können. Auch wenn die Teuerung uns noch einige Zeit begleiten wird, so hat diese Bundesregierung nun rasch und unkompliziert reagiert. Die Entlastung kommt bei den Menschen an“, schloss der Konsumentenschutzsprecher.

