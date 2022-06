AVISO: Pressekonferenz anlässlich des 68. Österreichischen Gemeindetages

Donnerstag, 23. Juni um 10:00 Uhr im Presseclub Concordia (hybrid)

Wien (OTS) - Im Vorfeld des 68. Österreichischen Gemeindetages am 29. und 30. Juni in Wels (OÖ) lädt der Österreichische Gemeindebund Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich zur Pressekonferenz ein. Im Zuge der Pressekonferenz wird auch eine aktuelle österreichweite Studie von Demox Research unter anderem zu den Themen Vertrauen in Politik und Gesellschaft, Ukraine-Hilfe und zur Stimmung in den Gemeinden präsentiert.

Datum: Donnerstag, 23. Juni um 10 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien & Online über Live-Stream

Ihre Gesprächspartner:

Alfred Riedl, Präsident des Österreichischen Gemeindebundes

Hans Hingsamer, Präsident des Oberösterreichischen Gemeindebundes

Paul Unterhuber, Geschäftsführer Demox Research GmbH

Die Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Zusätzlich besteht auch die Möglichkeit via Live-Stream an der Pressekonferenz teilzunehmen. Den Link erhalten Sie nach der Anmeldung.

Wir bitte um Anmeldung unter presse@gemeindebund.gv.at

Informationen über den Österreichischen Gemeindebund:

Der Österreichische Gemeindebund ist seit 1947 die kommunale Interessensvertretung von 2.082 der insgesamt 2.093 österreichischen Gemeinden und Städte auf Bundesebene und repräsentiert damit insgesamt rund 70 Prozent der österreichischen Bevölkerung.

