Gemeinsam für Bildungschancen: KPMG unterstützt Caritas Lerncafés

Im Rahmen seines 75-jährigen Bestehens startet KPMG eine Kooperation mit Caritas Österreich, um Bildungsprojekte und Chancengleichheit zu fördern.

Wien (OTS) - „Wir sehen täglich: Bildung ist das effektivste Mittel, um Armut vorzubeugen. Wer die Schule absolviert, hat als Erwachsener höhere Chancen, eine Arbeit zu finden und davon leben zu können, und damit auch eine Chance auf eine unabhängige Zukunft für sich und seine Familie zu haben“, sagt Caritas Generalsekretärin Anna Parr.

2011 wurden die Caritas Lerncafés ins Leben gerufen, die Schülerinnen und Schülern im Alter von 6-15 Jahren aus bildungsfernen und sozial benachteiligten Schichten kostenlose Lern- und Nachmittagsbetreuung anbieten. Inzwischen zählt die Caritas 62 Lerncafés, in denen österreichweit rund 2.000 Schülerinnen und Schüler betreut werden. Die Nachfrage ist jedoch weiterhin groß – rund 1.000 Kinder und Jugendliche stehen österreichweit auf der Warteliste.

75 Jahre – 75 Chancen

Seit vielen Jahren engagiert sich KPMG für Bildungsprojekte und hat sich insbesondere in seinem Jubiläumsjahr das Ziel gesetzt, diesem Vorhaben noch verstärkter nachzugehen. „Wir sehen es als unsere Pflicht einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten und jungen Menschen die Chance auf eine gute Ausbildung zu ermöglichen“, sagt KPMG Partner Erich Thewanger. Mit der Spendensumme von EUR 75.000 schafft KPMG weitere Chancen für Kinder und Jugendliche in den Lerncafés.

„Chancen“ stellen in den Lerncafés Maßnahmen wie etwa die Bereitstellung von Tablets, Lernmaterialien oder Erweiterung der Freizeitangebote dar. Die Spendenmittel von KPMG sollen in jenen Bereichen österreichweit eingesetzt werden, wo Bedarf besteht. „Nur gemeinsam können wir Veränderungen bewirken und die ersten Meilensteine für eine Zukunft mit gut ausgebildeten Schülerinnen und Schülern legen“, so Erich Thewanger.

Mehr Informationen unter: https://bit.ly/39DqZ2h





