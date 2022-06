Biz 2022 | eventbiz | hotelbiz | seminarbiz

Am Donnerstag ist es so weit- jetzt noch schnell kostenlos als Fachbesucher:in anmelden und bei der Biz am Donnerstag, 23. Juni 2022 dabei sein.

Wien (OTS) - Mehr als 130 Aussteller:innen, spannende Fachvorträge und natürlich eine gemütliche Networking-Atmosphäre am MICE-Branchentreff erwarten Sie. News und Angebote aus der MICE Branche, Trends und Experten-Insights und die Chance sich endlich wieder live mit der Tagungsbranche zu vernetzen. Am 23. Juni 2022 findet wieder die MICE-Fachmesse rund um Events, Seminare, Incentives und Geschäftsreisen im Schloß Schönbrunn Orangerie/Apothekertrakt statt.

Viel Neues von unseren Aussteller:innen

BIZ Organisator Thomas Reischer von n.b.s: „In den letzten Jahren hat sich in der MICE Branche sehr viel getan und eine Vielzahl an attraktiven neuen Angeboten und Möglichkeiten sind dazu gekommen. Unsere Aussteller:innen freuen sich schon sehr auf den direkten Kundenkontakt und darauf endlich ihre vielen spannenden Angebote präsentieren zu können.“ Von Seminarhotels über Incentiveanbieter:innen bis zu Event-Ausstatter:innen- auf der Biz gibt es den perfekten Überblick und direkten Kontakt zum Nachfragen für Ihre Eventplanung. Hier geht’s zum Biz-Ausstellerverzeichnis.

Die Biz ist ein Erlebnis

Für die, die die Biz noch nicht kennen- die Biz ist keine gewöhnliche Fachmesse. Hier wird ERLEBNIS großgeschrieben. Sei es das mittlerweile fast schon legendäre Taste the Biz, bei dem Besucher:innen einen Vorgeschmack auf ihr nächstes mögliches Event erhalten, oder das Hineinschnuppern in Incentive und Teambuilding-Aktivitäten. Die Biz ist nicht nur, mit den spannenden Fachvorträgen, eine Weiterbildungsmöglichkeit für alles rund ums Thema MICE und bietet eine perfekte Vernetzungsmöglichkeit, sondern sie ist ein ganz besonderes Erlebnis und Fixpunkt der MICE Branche.

Fachmesse für Veranstaltungsprofis, EventmanagerInnen und Organisationsprofis

Die Biz richtet sich an MitarbeiterInnen von Firmenreisestellen, Seminarplaner:innen, Trainingsinstitute, sowie an Mitarbeiter:innen von Marketing- und PR-Abteilungen, Eventagenturen, Vereine, Betriebsrät:innen und all jene, die beruflich Veranstaltungen, Incentives, Kongresse oder Ausflüge für Gruppen organisieren. An einem Nachmittag haben sie die Gelegenheit, das vielseitige Angebot der Aussteller:innen kennen zu lernen. Im entspannten Rahmen lässt es sich gut neue Kontakte knüpfen, Branchenkollegen:innen wieder treffen, sowie dem ein oder anderen Vortrag lauschen.

Die Teilnahme an der Biz ist für Fachbesucher:innen kostenlos, eine Registrierung online ist erforderlich und unter info.biz.co.at/anmeldung möglich.

Biz Fachmesse

- die MICE Fachmesse und Branchentreff- alles rund um die Planung von Events, Seminaren, Incentives und Geschäftsreisen



Die Biz 2022 - auf einen Blick:



Alle Veranstaltungsinfos unter: www.biz.co.at



Biz auf Facebook: https://www.facebook.com/biz.co.at



Biz auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/seminarbiz-hotelbiz-eventbiz/

Datum: 23.06.2022, 12:00 - 19:00 Uhr

Ort: Schloß Schönbrunn, Eingang Orangerie

Schönbrunner Schloßstr. 47, 1130 Wien, Österreich

Url: https://www.biz.co.at

Rückfragen & Kontakt:

n.b.s marketing & events GmbH

Mag. (FH) Anja Nobis - Organisationsteam

Elisabethstraße 23, 2380 Perchtoldsdorf

T: 01/867 36 60-23

office @ biz.co.at