SJ-Stich/SPÖ-Herr: “Her mit dem kostenlosen Sommerticket für Alle unter 26!”

Fotoaktion von SJ-Chef Paul Stich und SPÖ-Klimasprecherin Julia Herr am Heldenplatz im Vorfeld des Verkehrsausschusses im Nationalrat

Wir fordern daher, dass alle Jugendlichen unter 26 ein kostenloses ÖBB-Sommerticket zur Verfügung gestellt bekommen. Paul Stich, SJ / Julia Herr, SPÖ 1/3

Die deutsche Bundesregierung hat mit dem neuen 9-Euro-Ticket vorgezeigt, was alles möglich ist, wenn der politische Wille da ist. Der große Ansturm auf diese Tickets zeigt auch den Wunsch der Bevölkerung nach kostengünstiger Mobilität mit dem Zug. Die scharz-grüne Bundesregierung hat es nun in der Hand, hier einen ersten wesentlichen Schritt zu setzen. Julia Herr, SPÖ 2/3

Mit einem kostenlosen Sommerticket hat es die Bundesregierung in der Hand, tausenden Jugendlichen einen schönen Sommer zu bescheren. Paul Stich, SJ 3/3

Wien (OTS) - “Die enorme Teuerung und die Auswirkungen der Corona-Pandemie betreffen junge Menschen besonders stark. Viele Jugendliche werden daher heuer nicht wie gewohnt auf Urlaub fahren können. Das hätte fatale Auswirkungen auf allen Ebenen. Wir fordern daher, dass alle Jugendlichen unter 26 ein kostenloses ÖBB-Sommerticket zur Verfügung gestellt bekommen.“ , sagen Paul Stich, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend Österreich (SJ) und Julia Herr, SPÖ-Klimasprecherin, anlässlich einer Fotoaktion am Heldenplatz im Vorfeld des heutigen Verkehrsausschusses im Nationalrat. Bereits vor dem vergangenen Sommer brachte die SPÖ einen diesbezüglichen Antrag ein, der nun erneut auf die Tagesordnung gesetzt wurde.

Mit einem kostenlosen Sommerticket würde man, so Herr, besonders in Zeiten der Klimakrise ein wichtiges Zeichen setzen und verweist dabei auch auf internationale Beispiele. “Die Reise der Zukunft wird auf Schienen stattfinden. Dafür braucht es einen kollektiven Klima-Kraftakt, bei dem auch die Bevölkerung mitgenommen wird. Die deutsche Bundesregierung hat mit dem neuen 9-Euro-Ticket vorgezeigt, was alles möglich ist, wenn der politische Wille da ist. Der große Ansturm auf diese Tickets zeigt auch den Wunsch der Bevölkerung nach kostengünstiger Mobilität mit dem Zug. Die scharz-grüne Bundesregierung hat es nun in der Hand, hier einen ersten wesentlichen Schritt zu setzen. ”, führt Herr aus.

Stich sieht die Notwendigkeit eines kostenlosen Sommertickets besonders in der aktuellen Situation für junge Menschen gegeben und sieht dabei auch Vorteile für den Sommertourismus. “Unser Vorschlag ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Jugendliche kommen aus ihrem gewohnten Umfeld heraus und können günstiger Urlaub machen, was sich positiv auf ihr Wohlbefinden auswirkt. Davon profitieren wiederum österreichische Hotels und Jugendherbergen sowie deren Mitarbeiter*innen, die sonst in Zeiten der Teuerung massive Probleme hätten. Mit einem kostenlosen Sommerticket hat es die Bundesregierung in der Hand, tausenden Jugendlichen einen schönen Sommer zu bescheren. ” so Stich.

Besonders sauer stößt Herr dabei auch der Umgang der schwarz-grünen Bundesregierung auf. “Bereits vor dem vergangenen Sommer haben wir diesen Antrag im Nationalrat eingebracht. Seither lässt Schwarz-Grün diesen Antrag in der Schublade verschwinden und will sich nicht einmal die Mühe machen, sich damit zu beschäftigen. Dieser Umgang der schwarz-grünen Bundesregierung mit den Ideen von jungen Menschen ist ein demokratiepolitischer Skandal.” so Herr abschließend.

