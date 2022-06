NÖ Familienpass: 6.000 Karten im ersten Halbjahr 2022 an Familien ausgestellt

LR Teschl-Hofmeister: Die NÖ Familienpass-Angebote unterstützen und entlasten die Familien

St.Pölten (OTS) - Der NÖ Familienpass ist die Vorteilskarte für Familien, von der Familienmitglieder aller Generationen profitieren – er ist kostenlos und bietet mit hunderten Partnerbetrieben Anregungen für gemeinsame Ausflüge und Unternehmungen.

„Bislang wurden im Jahr 2022 bereits rund 6.000 NÖ Familienpässe an neue Inhaberinnen und Inhaber verschickt. Die NÖ Familienpass-Familie bekommt laufend Zuwachs – sowohl auf der Seite der Partnerbetriebe, als auch vonseiten der niederösterreichischen Familien, die den NÖ Familienpass als wertvollen Partner im Rahmen ihrer Aktivitäten schätzen“, zieht Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister erfreuliche Halbjahresbilanz und führt weiter aus: „Die insgesamt rund 200.000 NÖ Familienpass-Inhaberinnen und –Inhaber profitieren von den steten Angeboten der rund 550 Partnerbetrieben aus Freizeit, Tourismus, Gastronomie und Handel, die die Familien unterstützen und sie finanziell entlasten.“

Zu den Vorteilen mit dem NÖ Familienpass zählt auch das Gratis-Abonnement der „Familienzeit – Das NÖ Familienmagazin für alle Generationen“, das fünf Mal jährlich erscheint. So flattert auch ganz aktuell die Sommerausgabe, die sich mit ihren Beiträgen dem Thema „Vielfalt“ widmet – auch in Hinblick auf die vielfältigen Ausflugsziele, die es in Niederösterreich zu entdecken gibt – in die Haushalte der Familien. Landesrätin Teschl-Hofmeister verbindet das Leitthema „Vielfalt“ auch mit unserem Bundesland: „Niederösterreich bietet sowohl landschaftliche Vielfalt, vielfältige Bildungsangebote als auch Vielfalt bei den Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern – beispielsweise bei deren unterschiedlichen Formen des Zusammenlebens oder der Sichtweisen und Bedürfnissen unterschiedlicher Generationen.“

NÖ Familienpass – Sommererlebnis

Um den verschiedenen Bedürfnissen der NÖ Familienpass-Besitzerinnen und Besitzer gerecht zu werden, können sich diese über temporäre Highlights und saisonale Spezial-Angebote freuen. Im Juli und August gibt es besonders attraktive Angebote im Rahmen des NÖ Familienpass-Sommererlebnisses. Alle Informationen dazu gibt es auf noe.familienpass.at (Schluss)

