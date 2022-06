AVISO: Einladung zur Samariterbund-Rikschafahrt für Senior*innen am 23. 6. 2022, 13:00 Uhr

Der Samariterbund startet das umweltfreundliche Projekt „Gemeinsam Radln“ und ermöglicht damit älteren Menschen mehr Mobilität und ein kleines Reiseglück.

Wien (OTS) - Am Donnerstag, 23. Juni 2022, findet um 13:00 Uhr die Präsentation und der Start des neuen Projekts „Gemeinsam Radln“ des Samariterbund Wiens statt.

„Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter holen die Seniorinnen und Senioren mit den Rikschas ab und fahren mit ihnen raus in die Natur und unternehmen einen Ausflug in ihrer Umgebung“, sagt Oliver Löhlein, Geschäftsführer des Samariterbund Wiens. „Dadurch erhalten auch ältere Menschen, die in ihrer Bewegungsfreiheit bereits etwas eingeschränkt sind, die Möglichkeit zu mehr Mobilität – und das ökologisch ganz nachhaltig“, so Susanne Drapalik, Präsidentin des Samariterbund Wiens.

Ehrenamtliche lenken die Elektro-Rikschas, die dank einer Spezialanfertigung über einen barrierefreien Einstieg und zwei bequeme Sitzplätze im vorderen Bereich verfügen. Ein ausklappbares Sonnendach sorgt auch an heißen Tagen für gute Reiseatmosphäre.

Anlässlich des Projekt-Starts „Gemeinsam Radln“ lädt der Samariterbund Wien zum Pressetermin mit:

Susanne Drapalik, Präsidentin des Samariterbund Wiens

Oliver Löhlein, Geschäftsführer des Samariterbund Wiens

Hermine Freitag, Leitung des Bereichs Pflege beim Samariterbund Wien

Senior*innen, die an der der Rikschafahrt teilnehmen



Termin: Donnerstag, 23. Juni 2022, um 13:00 Uhr

Ort: Senioren-WG Helene-Thimig-Weg, Helene-Thimig-Weg 4, 1230 Wien



Medienvertreter*innen sind herzlich zum Film- und Fototermin eingeladen!

Datum: 23.06.2022, 13:00 - 14:00 Uhr

Ort: Senioren-WG Helene-Thimig-Weg

Helene-Thimig-Weg 4, 1230 Wien, Österreich

