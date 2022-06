Dedalus HealthCare: Europas Marktführer bei klinischer Gesundheitssoftware eröffnete neue Österreich-Zentrale

Österreichs Spitäler sind Spitzenreiter der Digitalisierung

Wien (OTS) - Mit dem Dedalus-Softwareproduktportfolio für Spitäler wird nicht nur die bestmögliche Diagnostik und Behandlung für Patientinnen und Patienten gewährleistet. Die einfache und teilweise der Smart-Phone-Logik folgende Bedienung, die benutzerfreundliche Oberfläche und die verminderte Schnittstellenproblematik vereinfachen die Abläufe für die Anwender und wirken sich damit positiv und ressourcenschonend auf die Prozesse und die Wirtschaftlichkeit der Krankenhauseinrichtungen aus.

Aktuell setzen neben dem Wiener AKH, der AUVA und der ÖGK unter anderem die Salzburger, Kärntner und Vorarlberger Landeskliniken, das Universitätsklinikum St. Pölten, die Krankenanstalten der Oberösterreichischen Gesundheitsholding, die Tirol Kliniken sowie die Barmherzigen Brüder auf die Krankenhaussoftware von Dedalus. „Im internationalen Vergleich kann man feststellen, dass Österreichs Kliniken sehr weit fortgeschritten sind in der Anwendung von modernen digitalen Lösungen“, erklärt Winfried Post, Vorstandsvorsitzender von Dedalus HealthCare, „und das kommt nicht nur den Ärztinnen und Ärzten in ihrer täglichen Arbeit zugute, sondern natürlich auch den Patientinnen und Patienten“.

Wien als globale Drehscheibe

Als in Österreich verankertes Unternehmen mit global eingesetzten Erfolgsprodukten und jahrzehntelanger Erfahrung in den größten Krankenanstalten des Landes, ist Dedalus ein wesentlicher Bestandteil des heimischen Gesundheitssystems. Die in Wien und Graz entwickelte Software wird zudem auch aus Österreich heraus weltweit vermarktet. „Es ist wichtig, dass innovative Unternehmen wie Dedalus am Standort investieren. Sie tragen mit ihrem Kerngeschäft auch international ganz wesentlich zum Image der Stadt als Gesundheitsmetropole bei. Das ist eine wichtige Unterstützung, Wien als führende Gesundheitsmetropole an die Weltspitze zu bringen. Daran arbeiten wir an den Schnittstellen zwischen Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Interessenvertretungen und Gesellschaft kontinuierlich. Daher freut es mich, dass immer mehr Unternehmen aus diesem Grund am Standort investieren und sich hier niederlassen. Das zeigt auch das Investment von Dedalus, die in ihrem Bereich eine erfolgreiche und wichtige Stütze für das Gesundheitssystem sind“, sagt Alexander Biach, Standortanwalt in der Wiener Wirtschaftskammer, anlässlich der Eröffnung des neuen Dedalus-Büros. Und er verweist auf die enorme volkswirtschaftliche Bedeutung der gesamten Branche: „Der Impact der Wiener Gesundheitsbranche auf Volkswirtschaft und Arbeitsplätze ist beeindruckend. Die Gesundheitsbranche trägt mit rund 26,7 Milliarden Euro mehr als ein Viertel zum Wiener Bruttoregionalprodukt bei und sichert direkt und indirekt jeden vierten Wiener Job“, so Biach.

Österreichischer Marktführer bei Klinik-Software

Das Angebot der Softwarelösungen von Dedalus konzentriert sich auf vier Produktgruppen: Krankenhaus-Informationssysteme (ORBIS KIS), Radiologie-Lösungen (PACS), Enterprise Content Management sowie Krankenhaus-Controlling und Business Intelligence-Lösungen (TIP HCe). „Durch unsere moderne Technologie und die Unterstützung von mobilen Endgeräten werden wesentliche Prozesse deutlich einfacher und effizienter für die klinischen Anwender gemacht“, führt Stefan Skrobanek, Prokurist von Dedalus HealthCare in Wien, aus. „Dass wir uns als lösungsorientierter Partner unserer Kunden sehen, konnten wir vergangenes Jahr unter anderem dadurch beweisen, dass wir innerhalb weniger Wochen den E-Impfpass in unsere Software integrierten und damit den Spitälern rasch helfen konnten.“

Über Dedalus

Dedalus HealthCare entstand nach der Übernahme der Agfa HealthCare im Jahr 2020 und ist heute das größte Unternehmen im Bereich klinische Gesundheitssoftware in Europa. Das Unternehmen versorgt weltweit tausende Krankenhäuser, Psychiatrien, Labore und über zwei Millionen niedergelassene Ärzte mit Spezial-Software. Die IT-Lösungen von Dedalus sind in Österreich in mehr als 75 Krankenhäusern im Einsatz. Die in Wien und Graz entwickelten Krankenhauslösungen finden international breite Anwendung. An den beiden kontinuierlich wachsenden Standorten arbeiten 350 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, rund 270 davon in der Entwicklung von Softwarelösungen für den gesamten Gesundheitsbereich.

Die Dedalus Group ist der führende Anbieter von Gesundheits- und Diagnosesoftware in Europa, der die digitale Transformation von 6300 Krankenhäusern und 5700 Laboren weltweit vorantreibt und mit seinen Lösungen mehr als 540 Millionen Menschen weltweit versorgt. Dedalus unterstützt das gesamte Versorgungskontinuum und bietet auf offenen Standards basierende Lösungen, die jedem Akteur des Gesundheitsökosystems helfen, eine bessere Versorgung auf einem gesünderen Planeten zu gewährleisten. www.dedalusgroup.at

