„Haus der Digitalisierung“ und „Plattform Industrie 4.0“ vertiefen die Zusammenarbeit

LR Danninger: Von der neuen Kooperationsvereinbarung profitieren langfristig alle Unternehmen, die die Chancen der Digitalisierung für sich nutzen wollen

St.Pölten (OTS) - „Wer im Bereich Digitalisierung Maßstäbe setzen will, muss immer am aktuellsten Stand sein. Daher stehen wir beim ‚Haus der Digitalisierung‘ auch in regem Austausch mit renommierten nationalen und internationalen Einrichtungen – ganz nach dem Motto ‚Von den Besten lernen‘. Ein wichtiger Partner ist dabei die ‚Plattform Industrie 4.0‘, wobei wir in Niederösterreich das Thema breiter sehen und von Wirtschaft 4.0 sprechen. Denn Digitalisierung betrifft alle Branchen und alle Unternehmen – vom Ein-Personen-Unternehmen bis zum Industriebetrieb. Von der neuen Kooperationsvereinbarung profitieren langfristig alle Unternehmen, die die Chancen der Digitalisierung für sich nutzen wollen“, so Wirtschafts- und Digitalisierungslandesrat Jochen Danninger.

Ziel der Kooperationserklärung ist die strategische Vernetzung zwischen dem „Haus der Digitalisierung“ und den Mitgliedern des Vereins „Plattform Industrie 4.0 Österreich“ sowie der regelmäßige Austausch zu Informationen und Fachwissen zu den themenrelevanten Netzwerken, zu Best Practice-Beispielen, Ausstellungsentwicklung, Veranstaltungsformaten, digitalem BesucherInnen-Management und digitalem Auftritt. Weiters sollen Kooperationsmöglichkeiten bei internationalen Projekten sondiert werden, insbesondere im Bereich des Wissens- und Technologietransfers.

Roland Sommer, Geschäftsführer „Plattform Industrie 4.0 Österreich“:

„Unser Ziel als ‚Plattform Industrie 4.0‘ war es von Anfang an, Österreich in der digitalen Transformation voranzubringen. Für uns ist die Kooperation mit dem ‚Haus der Digitalisierung‘ eine strategische Partnerschaft, um die Stärken zweier dynamischer Initiativen zu bündeln, gemeinsam Unternehmen und insbesondere auch KMU in ihren Digitalisierungsbemühungen zu unterstützen, Synergien zu erzielen und voneinander zu lernen.“

Die Mission der Niederösterreichischen Digitalisierungsstrategie lautet „Den digitalen Wandel nutzen. Für Land und Leute.“ Dementsprechend liegt der Fokus des dreistufigen Gesamtprojekts „Haus der Digitalisierung“ auf der Unterstützung heimischer Klein- und Mittelunternehmen auf ihrem Weg in die digitale Zukunft. Es geht aber auch darum, über innovative Digitalisierungsprojekte aus Niederösterreich zu informieren sowie um die Förderung von Innovationen im Digitalisierungsnetzwerk Niederösterreich. „Der intensive Austausch mit Partnerinstitutionen aus dem In- und Ausland ist ein Garant dafür, dass die niederösterreichische Wirtschaft im ‚Haus der Digitalisierung‘ immer über die aktuellsten Entwicklungen und spannendsten Trends im Bereich Digitalisierung informiert wird“, betonen die ecoplus Digital Geschäftsführer Claus Zeppelzauer und Lukas Reutterer.

Das „Haus der Digitalisierung“ ist das Leuchtturmprojekt der niederösterreichischen Digitalisierungsstrategie und ein Keyplayer, um die digitale Transformation der heimischen Wirtschaft zu beschleunigen. Auf Bundesebene wird dieses wichtige Anliegen vom Verein „Plattform Industrie 4.0“ unterstützt, mit dem Niederösterreich eine langjährige Partnerschaft verbindet.

