Online Kurs zur Prävention von sexualisierter Gewalt im Sport

Wichtige Wissenserweiterung für alle im Sport tätigen Personen

Wien (OTS) - 100% SPORT - das Österreichische Zentrum für Genderkompetenz im Sport - hat im Auftrag des Sportministeriums, in Zusammenarbeit mit der KIJA Österreich, der Männerberatung und dem Verein Selbstlaut, einen Online Kurs zur Prävention von sexualisierter Gewalt im Sport entwickelt.

Der eLearning Kurs soll einen niederschwelligen Zugang zu Wissen im Bereich der Prävention von sexualisierter Gewalt im Sport ermöglichen, aber auch Handlungsempfehlungen für den Umgang mit Verdachtsmomenten und Grenzverletzungen vermitteln.

Leonhard Lederer, Projektkoordinator bei 100% SPORT: Der Vorteil des Kurses ist, dass er kostenlos für alle zugänglich ist und besonders für Trainer*innen und Funktionär*innen wichtige Informationen bereit hält.

Mit diesem neuen Angebot ist es uns erstmals möglich, unsere Lerninhalte bis an die Basis zu bringen und vor allem Ehrenamtliche mit diesem Angebot zu unterstützen. Christa Prets, Präsidentin 100% SPORT

Der Sport als sicherer Raum

Nachwievor herrscht großer Bedarf an allgemeiner Sensibilisierung im Bereich der Prävention von sexualisierter Gewalt im österreichischen Sport. Diese Wissenslücke, welche ebenso die konkreten Handlungen des Interventionsprozesses beinhaltet, soll durch den SAFE SPORT Online Kurs geschlossen werden. 100% SPORT will damit einen sicheren Raum schaffen, sowohl für Athlet*innen, als auch für Trainer*innen, Funktionär*innen und Erziehungsberechtigte: " SAFE SPORT geht alle etwas an und jede Person kann in ihrer Rolle/Funktion durch Wissen zum Thema profitieren und mit der Teilnahme an diesem Kurs einen wichtigen Beitrag leisten, um gemeinsam ein sicheres Sportumfeld für alle zu schaffen ", Barbara Kolb, Fachbereichsleiterin SAFE SPORT bei 100% SPORT

Der Kurs ist frei zugänglich auf www.safesport.at zu absolvieren und bildet die Grundlage für aufbauende Schulungen bei 100% SPORT.

Hier geht es zum Online Kurs! Jetzt gratis absolvieren

Rückfragen & Kontakt:

Leonhard Lederer, Bakk.

Referent - Content & Concepts

100% SPORT

+43 699/10298109

leon.lederer @ 100prozent-sport.at