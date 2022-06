Projekt "EAGLES4KIDS" des EAGLES Charity Golf Club e.V. unterstützt das Bewegungsprogramm "Beweg dich schlau!" (BDS) der Felix-Neureuther-Stiftung (FOTO)

Bereits seit 29 Jahren veranstaltet der EAGLES Charity Golf Club e.V. Benefizturniere und Events zugunsten sozial benachteiligter Menschen. Die Spenden gehen immer an verschiedene partnerschaftliche sowie gemeinnützige Organisationen, die sich um das Wohlergehen Bedürftiger kümmern. Die Art der Unterstützung ist vielfältig und über jegliche Altersgruppen verteilt. Nun machen es sich die EAGLES zusätzlich zur Aufgabe, mit dem eigenen Projekt "EAGLES4KIDS" sozial benachteiligten Kindern die Möglichkeit zu bieten, körperliche sowie geistige Hobbies auszuüben. Im Rahmen der Kooperation mit der Felix-Neureuther-Stiftung wird das Bewegungsprogramm "Beweg dich schlau! mit Felix Neureuther" gezielt sozial benachteiligten Kindern angeboten.

"Die Zahl der Kinder, die sich aktiv bewegen oder Sport treiben, ist, nicht zuletzt verursacht durch Corona, alarmierend gesunken. Mit "EAGLES4KIDS" möchten wir einen Beitrag leisten, um Sport und Bewegung auch Kindern zugänglich zu machen, die von Haus aus nicht die finanziellen Mittel dazu haben. Startschuss für unser Projekt wird die Kooperation mit unserem Mitglied Felix Neureuther und seinem Programm "Beweg dich schlau!" sein, bei der wir den Fokus auf Kinder der Altersgruppen 0-6 und 7-10 Jahren legen", so Anke Huber, Präsidentin der EAGLES. Mit dem gezielten Einsatz von Spiel- und Sportelementen wollen wir in öffentlichen Einrichtungen und Familien Bewegungsimpulse setzen. Durch die neue Zusammenarbeit mit der Felix-Neureuther-Stiftung schaffen wir gemeinsam eine schnelle, unbürokratische und vor allen Dingen eine transparente Hilfe im Bewegungsbereich.

"Die Folgen der Corona-Pandemie hat vor allem die Kinder stark getroffen. Die seelische Belastung ist groß. Das zeigt die bundesweite Copsy-Studie. Etwa ein Drittel (35 %) der Kinder und Jugendlichen fühlten sich während der Befragung (09-10/2021) in ihrer Lebensqualität eingeschränkt. Zusammen mit den EAGLES werde ich alles daransetzen, um die Kinder schnell wieder die Bewegung zu bringen. Bewegung ist die Basis für alles. Sie bringt Freude, steigert die Konzentrationsfähigkeit und reduziert Stress und psychische Belastungen. Genau das brauchen die Kinder jetzt!" freut sich Felix Neureuther über die Unterstützung von "EAGLES4KIDS"

"EAGLES4KIDS" unterstützt "Beweg dich schlau!" ein von der TU München mitentwickeltes Bewegungsprogramm, das Kinder körperlich und geistig in Bewegung bringt, sie für den Sport begeistert und eine Grundlage für eine gesunde Zukunftsentwicklung schafft. Die spielerischen Bewegungsübungen verknüpfen Denken und Bewegung, steigern die körperliche Leistungsfähigkeit und bauen Stress ab.

Die aktuellen BDS Programme:

BDS Kita richtet sich primär an Kindertagesstätten zur Förderung der Altersgruppen von 1 bis 3 Jahren sowie von 4 bis 6 Jahren. Durch altersentsprechende Wahrnehmungs- und Bewegungsimpulse werden die motorische, kognitive und emotional-soziale Entwicklung der Kinder unterstützt. Die Kitas erhalten BDS Boxen mit Spiel- und Sportgeräten sowie Aktionskarten. Zudem finden Workshops und ein Aktionstag statt. Weiterführende Übungs-Inhalte für zu Hause und in der der Natur werden ebenfalls zugänglich gemacht. Projektlaufzeit 2 Jahre. Projektkosten pro Kita = 4.100 EUR

BDS Campus richtet sich primär an Grundschulen zur Förderung der Altersgruppen von 6 bis 10 Jahren. Durch aktive Spiel- und Bewegungsübungen erhalten die Kinder zusätzliche Sportangebote zur Unterstützung ihrer Gesundheit und Konzentration im Setting Schule. Die Lehrkräfte werden in den fünf BDS Kernthemen: Schnelligkeit, Kraft, Gleichgewicht, Koordination und Ausdauer mit aktiven Spiel- und Bewegungsübungen mittels Aktionsstunden (Dauer 45 min) unterstützt und erhalten einen Zugang zu weiterführenden digitalen Inhalten. Projektlaufzeit: 1 Jahr. Projektkosten = 4.000 EUR

BDS Familie richtet sich an Familien, die im privaten Umfeld gemeinsam aktiv werden und vielfältige Bewegungserfahrungen machen möchten. Die BDS Family-Bags (Variante 1: bis 6 Jahre, Variante 2: ab 6 Jahre, Variante 3: 3 bis 12 Jahre) beinhalten altersgerechte Spiel- und Sportmaterialien, Aktionskarten und einen USB-Stick mit Motivations- und Übungsvideos. Ein BDS Family-Bag kostet (inkl. Handling) 115 EUR.

Wenn Sie eine Einrichtung, eine Familie oder die Arbeit der Felix-Neureuther-Stiftung unterstützen wollen dann freuen wir uns über Ihren Beitrag unter:

Spendenkonto der Felix-Neureuther-Stiftung:

Kontoinhaber: EngagementZentrum GmbH

IBAN: DE32 2699 1066 8867 3990 00

BIC: GENODEF1WOB

Verwendungszweck: EAGLES4KIDS

Wünschen Sie eine Spendenbescheinigung? Dann geben Sie im Verwendungszweck bitte auch Ihre Adresse an.

Sie wollen mit uns über weitere Möglichkeiten einer Partnerschaft oder eine regionale Unterstützung sprechen? Treten Sie gern mit uns in Kontakt. Wir freuen uns auf Sie.

Weiteres Logo- und Bildmaterial finden sie hier zur freien Verwendung: https://we.tl/t-dNUxls1ajS

Hintergrundinformationen:

EAGLES Charity Golf Club e.V.

Der EAGLES Charity Golf Club e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der im Jahr 1993 in München gegründet wurde. Bekannte Sportler, Schauspieler, Entertainer und Journalisten stellen sich, verbunden mit Spaß am Golfspielen, in den Dienst der guten Sache und unterstützen diejenigen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen. De Vorstand des Vereins setzt sich aus acht ehrenamtlichen Mitgliedern zusammen: Präsident Frank Fleschenberg, Präsidentin Anke Huber, die Vizepräsidenten Christian Neureuther und Michael Roll, Claudia Jung, Ingo Lenßen, Dr. Patricia Cronemeyer und Peter Heidecker. Große wie mittelständische Unternehmen, Golf Clubs, Hotels oder Organisationen veranstalten gemeinsam mit den "EAGLES" Charity-Golfturniere, um Spenden zu generieren. Ca. 22 Turniere spielen die Mitglieder jedes Jahr, deutschlandweit. Über 42. Mio. Euro konnten so, begleitet von einem großen öffentlichen und medialen Interesse, in den vergangenen 28 Jahren an Hilfsbedürftige weitergereicht werden. Mehr Informationen: www.eagles-charity.de.

Felix-Neureuther-Stiftung

Die Felix-Neureuther-Stiftung wurde 2020 mit dem Ziel gegründet, einen aktiven Beitrag zu leisten, Verantwortung zu übernehmen und zu einer gesünderen und nachhaltigeren Welt beizutragen. Im Mittelpunkt steht dabei die Förderung von Kindern und Jugendlichen. Mit dem Bewegungsprogramm "Beweg dich schlau! mit Felix Neureuther" wird bereits im Kindesalter der Grundstein für einen gesundheitsorientierten Lebensstil gelegt. Außerdem hat sich die Stiftung der Vermittlung der Werte Gesundheit, Natur, Familie, Menschlichkeit sowie Nachhaltigkeit verschrieben. Mehr Informationen unter felix-neureuther-stiftung.de.

