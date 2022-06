Red Bull Erzbergrodeo 2022: Kailub Russell (USA, KTM) fährt Bestzeit am ersten Renntag des Blakläder Iron Road Prolog 2022!

Heute ging mit knapp 1.200 Teilnehmern das größte und bunteste Starterfeld des Motorrad-Offroadsports in den High-Speed Kampf gegen den "Berg aus Eisen".

Erzberg (OTS) - Am zweiten Red Bull Erzbergrodeo-Veranstaltungstag ging mit knapp 1.200 Teilnehmern das größte und bunteste Starterfeld des Motorrad-Offroadsports in den High-Speed Kampf gegen den "Berg aus Eisen". Der US-Amerikaner Kailub Russell geigte mit einer eindrucksvollen Bestzeit auf der KTM 300 EXC Erzbergrodeo Edition mächtig auf und verweist Jungstar Donimik Olszowy (POL, GasGas) und Kyle Flanagan (RSA, KTM) auf die Plätze. Der 5-fache Prolog-Champion Ossi Reisinger (AUT/Husqvarna) wird 13ter am heutigen ersten Prolog-Renntag.

Bei Top-Wetter präsentierte sich die völlig neu designte Schotter-Rennstrecke über den Erzberg den Startern des Blakläder Iron Road Prolog 2022 in schlichtweg perfektem Zustand. Optimale Traktion und beste Sichtverhältnisse ermöglichten herzhaftes Gasgeben und spektakuläre High-Speed Drifts der vollständig anwesenden Extreme Enduro Weltelite. Am Ende des ersten Prolog-Wertungstages sorgte Kailub Russell für die Überraschung des Tages: bei seinem ersten Antritt am Blakläder Iron Road Prolog fuhr der 32-jährige Red Bull KTM Factory Racing Werksfahrer eine beeindruckende Bestzeit.

Das 22-jährige polnische Jungtalent Dominik Olszowy wurde mit nur einem Zehntel Rückstand Zweiter auf der mit den neuen Bergab-Passagen extrem selektiven Prolog-Rennstrecke. Mit weiteren 3 Sekunden Rückstand platzierte sich der 26-jährige Südafrikaner spektakulär als Dritter in aussichtsreicher Lauerstellung für den morgigen zweiten und entscheidenden Renntag.

Die weiteren Top-Favoriten des Red Bull Erzbergrodeo 2022 ließen ebenfalls nichts anbrennen und qualifizierten sich allesamt unter den Top-50 und somit für die erste Startreihe des Red Bull Erzbergrodeo am kommenden Sonntag. Mit dabei natürlich die Favoriten Manuel Lettenbichler, Graham Jarvis, Billy Bolt, Mario Roman, Wade Young, Alfredo Gomez und Österreichs große Hard Enduro Hoffnung Michael Walkner.

Marcel Hirscher erreicht Platz 110 am ersten Blakläder Iron Road Prolog Renntag

„Ich freue mich, das es heute endlich los gegangen ist. Ich bin mit meinem ersten Prologlauf zufrieden, es war eine solide Fahrt ohne irgendeinen Schreckmoment dabei. Die Stimmungs hier ist Mega, das Wetter ist wunderbar und es sind sehr viele coole Leute hier – das Red Bull Erzberrgdoeo ist definitiv einen Besuch wert. Ich freue mich auf das gesamte Wochenende.“, beschreibt der 9-fache Ski Gesamtweltcupsieger seinen ersten renntag am Berg aus Eisen. Marcel Hirscher erreichte heute mit einer Laufzeit von 8:01,91 Minuten den sehr guten 110ten Platz in der Zwischenwertung des Blakläder Iron Road Prolog. Am morgigen zweiten Renntag könnte der Ausnahmeathlet noch ein paar Sekunden auf der 10 Kilometer langen Rennstrecke finden.





Zwischenstand BLAKLÄDER IRON ROAD PROLOG 2022 (erster Lauf):

1. Kailub RUSSELL (USA, KTM) 7:11,77 Minuten

2. Dominik OLSZOWY (POL, GasGas) 7:11,84

3. Kyle FLANAGAN (RSA, KTM) 7:14,20

4. Manuel LETTENBICHLER (GER, KTM) 7:18,08

5. Bill BOLT (UK, Husqvarna) 7:19,92

6. Michael WALKNER (AUT, GasGas) 7:20,01

7. Sonny GOGGIA (ITA, KTM) 7:20,02

8. Philipp SCHOLZ (GER, KTM) 7:20,24

9. Matthew GREEN (RSA, KTM) 7:20,28

10. Wade YOUNG (RSA, Sherco) 7:21,19

Das komplette Zwischenergebnis Blakläder Iron Road Prolog auf www.redbullerzbergrodeo.com





GASGAS Trial Xtreme Challenge bietet spektakuläre Action in der Acerbis Action Arena

Knapp 300 Teilnehmer stellten sich heute einer ganz besondern Challenge vor einem begeisterten Publikum. Bei der GASGAS Trial Xtreme Challenge gingen die Starter einheitlich auf GASGAS Trial Motorrädern über einen speziell errichteten Trial Parcours, der mit einer 5 Meter hohen Steilwandkurve spektakuläre Unterhaltung für tausende Red Bull Erzbergrodeo-Besucher bot. Nach den heutigen Trainingsläufen werden im morgigen gezeiteten Qualifying die 48 schnellsten Fahrer ermittelt, die am Abend das GASGAS Trial Xtreme Challenge Superfinale bestreiten werden. Dem Sieger winkt ein ganz besonderer Preis: er/sie erhält einen fixen Startplatz in der ersten Startreihe des Red Bull Erzbergrodeo am Sonntag!

AKRAPOVIC ONE-On-ONE Rider Presentation

Die spektakuläre Red Bull Erzbergrodeo Fahrervorstellung war auch 2022 ein Highlight für die tausenden Fans auf den Sitztribünen in der Acerbis Action Arena! Zwei Stunden lang präsentierte Event-Moderator Andi Brewi mit Unterstützung von Red Bull Erzbergrodeo Pressesprecher Martin Kettner die Spitzenfahrer und Newcomer der internationalen Motorrad Offroadszene. Bei der Akrapovic One-On-One Rider Presentation zeigten die Fahrer auf dem kernigen Trial Parcours ihre atemberaubende Fahrtechnik – ein sensationelles Spektakel, das die Zuseher von den Sitzen riss!

"Sturm auf Eisenerz" wird erneut zum Highlight mit tausenden Teilnehmern und ihren Motorrädern

Am Freitag Abend versammelt Red Bull Erzbergrodeo Mastermind Karl Katoch alle Teilnehmer zur bereits traditionellen Sternfahrt durch die Stadtgemeinde Eisenerz. Das als Willkommensgruß der tausenden Offroad-Athleten aus allen Kontinenten an die begeisterte Bevölkerung gedachte Event war einmal mehr ein beeindruckendes Erlebnis: Knapp 2.000 Motorräder wurden durch die beschauliche Stadtgemeinde Eisenerz geführt und boten ein gewaltiges Spektakel für die Einwohner.

Am morgigen zweiten Wertungstag des Blakläder Iron Road Prolog dürfen sich alle Motorradsport-Fans auf ein weiteres, actionreiches Aufeinandertreffen der weltbesten Xtreme Enduro Piloten freuen - am Ende des Tages stehen dann die schnellsten 500 Prologfahrer fest, die sich am Sonntag beim Red Bull Erzbergrodeo mit dem gewaltigen "Berg aus Eisen" messen werden!

