TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Wahlkampf oder Wahlkrampf?", von Mario Zenhäusern, Ausgabe vom Sonntag, 19. Juni 2022

Die Corona-Pandemie hat die Tendenz, sich dem sachlichen Diskurs zu verweigern, noch verstärkt.

Innsbruck (OTS) - Läuft das Buhlen um Wählerstimmen ähnlich untergriffig und inhaltsleer ab wie zuletzt, gibt es nur einen Gewinner: die Nichtwähler.

Auch wenn es viele noch nicht wahrhaben wollen und entgegen den Beteuerungen einzelner Politiker: Tirol befindet sich im Wahlkampf. Nicht erst seit vergangenem Sonntag, als Landeshauptmann Günther Platter seinen Rückzug und vorgezogene Neuwahlen im Herbst ankündigte, aber seither verstärkt.

Was erwartet die Tirolerinnen und Tiroler? Im besten Fall eine sachliche, auf Fakten basierende und Untergriffe vermeidende Auseinandersetzung auf Augenhöhe. Ein fairer Wettbewerb der besten Ideen also. Illusorisch? Leider ja. Die vergangenen Wahlkämpfe in Bund und Land wurden nicht umsonst als Wahlkrämpfe bezeichnet. Obwohl meist vor Beginn des Ringens um Stimmen publikumswirksam Fairnessabkommen unterzeichnet und andere Freundlichkeiten ausgetauscht wurden, flogen dann sprichwörtlich die Fetzen. Statt auf die Themen einzugehen, die den Menschen unter den Nägeln brennen, hagelte es persönliche Beleidigungen, statt mit Argumenten zu punkten, wurden bewusst Ängste geschürt. Die Corona-Pandemie hat die Tendenz, sich dem sachlichen Diskurs zu verweigern, noch verstärkt. Alle wahlkämpfenden Gruppierungen sind gut beraten, sich in den nächsten Wochen mit Inhalten zu beschäftigen. Mit Konzepten gegen die Teuerung, die über das Verteilen von Geldgeschenken hinausgehen; mit umsetzbaren Strategien gegen die Klimaerwärmung und für die Energiewende; mit Vorschlägen für die Schaffung von leistbarem Wohnraum; mit dem Modell für einen Tourismus, der auch die eigene Bevölkerung miteinbezieht; oder ganz einfach mit Ideen für einen respektvolleren Umgang miteinander, die sie dann gleich umsetzen können. Tun sie das nicht, wird es am Ende des langen Wahlkampfs nur einen Sieger geben: die Nichtwähler.

