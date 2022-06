21. Bezirk: Brünner Straße – Fahrbahnsanierungsarbeiten zwischen Ocwirkgasse und Empergergasse

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 21. Juni 2022, beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau aufgrund von Zeitschäden mit Fahrbahnsanierungsarbeiten in der Brünner Straße zwischen Ocwirkgasse und Empergergasse inklusive dem Stauraum vor der Empergergasse in Fahrtrichtung stadteinwärts im 21. Bezirk.

Verkehrsmaßnahmen

Die Arbeiten erfolgen bei Freihaltung von einem Fahrstreifen. Während der Arbeiten am Kreuzungsplateau Brünner Straße/Empergergasse (voraussichtlich ab 23. bis 30. Juni) ist das Linksabbiegen von der Brünner Straße in die Empergergasse nicht möglich. Die Umleitung führt über Anton-Schall-Gasse und Voglgasse.

Örtlichkeit der Baustelle: 21., Brünner Straße zwischen Ocwirkgasse und Empergergasse inklusive dem Stauraum vor der Empergergasse in Fahrtrichtung stadteinwärts

Baubeginn: 21. Juni 2022

Geplantes Bauende: 30. Juni 2022

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

Rückfragen & Kontakt:

Silvia Aigner

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49812

Mobil: +43 676 8118 49812

E-Mail: silvia.aigner @ wien.gv.at



Erwin Forster

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49811

Mobil: +43 676 8118 49811

E-Mail: erwin.forster @ wien.gv.at