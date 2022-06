ORF-„Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure“ mit Hans Bürger

Am 19. Juni um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die türkis-grüne Bundesregierung hat angesichts der historisch hohen Teuerung ein Entlastungspaket vorgelegt. Wie treffsicher ist dieses Paket? Hat sich die Bundesregierung mit der Abschaffung der „Kalten Progression“ selbst Handlungsspielraum genommen? In der Regierungspartei ÖVP gibt es unterdessen große Veränderungen: Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und sein Tiroler Kollege Günther Platter verlassen die politische Bühne. Gleichzeitig schickt der Rechnungshof erstmals einen Wirtschaftsprüfer in die Parteizentrale der ÖVP, um die Wahlkampfkosten der Partei unter die Lupe zu nehmen. Auch die Covid-Fördergelder für den oberösterreichischen Seniorenbund und die Inseratenaffäre des Vorarlberger Wirtschaftsbundes werden den Rechnungshof beschäftigen. Wie kann es die ÖVP schaffen, einen Strich unter das Thema Korruption zu ziehen? Welche Auswirkungen haben diese Vorwürfe gegen die ÖVP auf die türkis-grüne Koalition? Und wie wird die Arbeit der Opposition bewertet?

Hans Bürger diskutiert dazu am Sonntag, dem 19. Juni 2022, um 11.05 Uhr in ORF 2 in der „Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure“ mit:

Klaus Herrmann

„Kronen Zeitung“

Petra Stuiber

„Der Standard“

Hubert Patterer

„Kleine Zeitung“

Alois Vahrner

„Tiroler Tageszeitung“

