dif22: Mehr als 1.000 Ehrenamtliche sorgen am Donauinselfest für Sicherheit und Wohlbefinden

Wien (OTS/SPW) - Auch in diesem Jahr sind wieder unzählige Ehrenamtliche des Arbeiter-Samariter-Bundes am Donauinselfest im Einsatz, um einen reibungslosen Ablauf für alle Besucher*innen zu ermöglichen. Unzählige Sicherheitskräfte sowie Mitarbeiter*innen der Polizei sorgen für Sicherheit auf dem Festgelände, ebenso wie die bereits seit 2018 erfolgreich umgesetzte Rettungsanker-Aktion.

Ein Großevent wie das Donauinselfest wäre ohne Ehrenamtliche nicht möglich. Daher freut Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien, umso mehr, dass auch in diesem Jahr der Sanitätsdienst des Arbeiter-Samariter-Bundes für die Gesundheit und Sicherheit der Besucher*innen sorgen wird: „Wir sind stolz, dass das Donauinselfest zu einem der sichersten und friedlichsten Veranstaltungen seiner Art zählt. Der Arbeiter-Samariter-Bund ist seit dem ersten Donauinselfest an unserer Seite und wird auch heuer wieder dafür sorgen, dass sich Besucher*innen rund um die Uhr wohlfühlen können. Ein großes Danke gilt Einsatzleiter Erwin Scheidl und seinem gesamten Team!“ Die rund 150 Rettungssanitäter*innen und Notfallsanitäter*innen sowie sieben Notärzt*innen arbeiten alle freiwillig und ehrenamtlich.

Alle Fäden laufen an den drei Festivaltagen bei Erwin Scheidl zusammen. Er ist Obmann der Gruppe Floridsdorf und Einsatzleiter des Donauinselfests: „Nach dem 38. Festival hat man natürlich eine gewisse Routine, aber jedes Donauinselfest ist anders. Da muss man auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Eine so große Aufgabe wie das Donauinselfest kann man nur meistern, wenn man ein tolles Team hinter sich weiß.“ Auch der Fuhrpark kann sich sehen lassen: 16 Rettungstransport- und Notkrankentransportwägen, vier Notarzteinsatzfahrzeuge, sogenannte NEFs, zwei Segway-Trupps und zahlreiche Sonderfahrzeuge werden für das Großevent von 24. bis 26. Juni bereitgestellt.

Susanne Drapalik, Landeschefärztin und Präsidentin Arbeiter-Samariter-Bund Wien: „Wir freuen uns ganz besonders, nach 2 Jahren Pandemie dieses Fest begleiten zu dürfen. Und natürlich lasse ich es mir als Landeschefärztin auch nicht nehmen, selbst als Leitende Notärztin am Einsatz beteiligt zu sein. Schon im Vorfeld kann ich den Besucher*innen raten: Schützen Sie sich vor der Sonne und ersetzen Sie das eine oder andere Bier auch mal durch eine Flasche Wasser – so kommen Sie fitter durch das Festival!“

Bewährte Rettungsanker-Aktion Teil des umfassenden Sicherheitskonzeptes

Auch unzählige Sicherheitskräfte sowie Mitarbeiter*innen der Polizei sorgen für die Sicherheit am #dif22. „Dass das Donauinselfest so sicher und friedlich abläuft, dafür sorgt ein ausgefeiltes Sicherheitskonzept bestehend aus vielen verschiedenen Maßnahmen, die gemeinsam mit der Polizei, den zuständigen Behörden und Expert*innen entwickelt und realisiert werden“ , so Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien. Private Securities werden rund 11.000 Stunden im Einsatz sein, unterstützt werden sie auch von unzähligen Polizeibediensteten.

„Ich bin dein Rettungsanker“ ist eine Kampagne des Frauenservice Wien auf Initiative der Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál, die 2018 erstmals auf dem Donauinselfest vorgestellt wurde. (Sexuelle) Belästigung hat in Wien keinen Platz, dafür steht der Rettungsanker. Die Securities vor Ort sind speziell geschult und sorgen dafür, dass alle ein sicheres Fest feiern und gegebenenfalls Unterstützung bekommen.

Sicherheit heißt auch Aufklärung

Nach zwei Jahren Pandemie bietet das Donauinselfest für viele Menschen die erste Möglichkeit, wieder unbeschwert und ausgelassen zu feiern. Umso wichtiger ist es, sich der Risiken beim Konsum von Alkohol bewusst zu sein. „Auch am Donauinselfest wollen wir die Besucher*innen auf einen verantwortungsvollen Umgang mit Substanzen aufmerksam machen. Daher werden an den Festivaltagen mobile Teams von ,Rauschzeit´, der Sucht- und Drogenkoordination, am Gelände unterwegs sein, um aufzuklären und Bewusstsein zu schaffen“ , erklärt Ewald Lochner, Koordinator für Psychiatrie, Sucht und Drogenfragen der Stadt Wien. Auch checkit!, die Info- und Beratungsstelle zum Thema Freizeitdrogen, wird wieder am Donauinselfest vertreten sein, und über deren Wirkungen, Nebenwirkungen und Risiken aufklären. Zu finden ist der Stand auf der OBI / HEUTE.at Electronic Music Insel.

Matthias Friedrich, Geschäftsführer Pro Event Team für Wien und Projektleiter des Donauinselfests: „In einer Woche erwarten wir wieder mehrere Millionen Menschen auf der Wiener Donauinsel. Das Sicherheitskonzept ist daher zentraler Bestandteil für ein erfolgreiches Donauinselfest. Auch ich bedanke mich schon im Vorfeld bei allen Einsatzkräften und Ehrenamtlichen für ihre so wichtige Arbeit."

Auf der Webseite des Donauinselfests finden Sie darüber hinaus nützliche Sicherheitshinweise.

Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 39 Jahren wird auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

Die sechs Presenting Partner des Donauinselfests 2022 sind: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, OBI, Wiener Städtische Versicherung, Österreichische Lotterien und Wien Holding.

