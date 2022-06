SPÖ-Sidl: Alevit*innen sind Teil der europäischen Wertegemeinschaft

SPÖ-EU-Abgeordneter kritisiert anhaltende Repressionen gegen Alevit*innen in der Türkei

Wien (OTS/SK) - "Die Alevitinnen und Aleviten in der Türkei sind seit Jahren Repressionen ausgesetzt. Das muss endlich aufhören!", betont SPÖ-EU-Abgeordneter Günther Sidl, der insbesondere die anhaltende Willkür gegen die Angehörigen dieser Glaubensgemeinschaft kritisiert. Seit Jahren erfolgen staatliche Repressionen, Gerichtsverfahren und weitere diskriminierende Maßnahmen gegen alevitische Oppositionelle, Kunstschaffende und Bürger*innen in der Türkei. „Das ist ein demokratiepolitisches Defizit und kaum vereinbar mit europäischen Werten“, stellt Sidl fest. ****

Für Sidl belegen sowohl die Verfahren gegen den Ehrenvorsitzenden der Alevitischen Union Europa Turgut Öker, als auch die gerichtliche Schikanierung von Canan Kaftancıoğlu, der Vorsitzenden der CHP in der Provinz Istanbul, den skandalösen Umgang mit alevitischen Oppositionellen. "Ohne eine unabhängige Justiz ist eine echte Demokratie undenkbar. Die Türkei muss hier dringend einlenken, wenn sie sich nicht immer weiter von Europa entfernen will", so Sidl, der als Vorsitzender des alevitischen Freundeskreises im EU-Parlament klar für eine Änderung im Umgang mit Alevit*innen eintritt. (Schluss) up

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klubpresse @ spoe.at

https://klub.spoe.at