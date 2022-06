ORF III am Wochenende: Zwei „Erlebnis Bühne“-Neuproduktionen aus Taggenbrunn mit Philharmonix und Asmik Grigorian

Außerdem: Programmschwerpunkte zum 60. Geburtstag von Christine Neubauer und zum 40. Todestag von Curd Jürgens

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information zeigt am Samstag, dem 18. Juni 2022, zum 60. Geburtstag von Schauspielerin Christine Neubauer den Zweiteiler „Die Holzbaronin“. Im Hauptabend widmen sich drei „zeit.geschichte“-Folgen „ORF-Legenden“ – darunter eine neue Doku anlässlich des 40. Todestags von Curd Jürgens. Am Sonntag, dem 19. Juni 2022, präsentiert ORF III in „Erlebnis Bühne“ zwei Neuproduktionen von den Taggenbrunner Festspielen 2022 in Kärnten:

einen Auftritt von „Philharmonix“ und einen Konzertabend von Starsopranistin Asmik Grigorian. Am Wochenende stehen außerdem Filmklassiker mit Curd Jürgens auf dem Programm: Am Samstag die legendäre Zuckmayer-Verfilmung „Des Teufels General“ und am Sonntag „Und immer lockt das Weib“.

Samstag, 18. Juni

Am Samstag gratuliert ORF III Publikumsliebling Christine Neubauer mit beiden Teilen der Familiensaga „Die Holzbaronin“ (13.20 Uhr und 14.50 Uhr) zum Geburtstag. Der Hauptabend steht ganz im Zeichen von „ORF-Legenden“ und dem Todestag von Curd Jürgens. Nach zwei „zeit.geschichte“-Ausgaben über Erni Mangold (20.15 Uhr) und Paula Wessely (21.05 Uhr) porträtiert die ORF-III-Neuproduktion „ORF-Legenden: Curd Jürgens“ (21.55 Uhr) den charismatischen Schauspieler. Danach ist der Weltstar in „Des Teufels General“ (22.45 Uhr) zu sehen – in jener Rolle, mit der ihm der internationale Durchbruch gelang.

Sonntag, 19. Juni

Im Rahmen des ORF-Kultursommers präsentiert ORF III am Sonntag zwei Konzerthöhepunkte der Taggenbrunner Festspiele aus Kärnten. Den Anfang macht ein Auftritt der „Philharmonix“ (20.15 Uhr). Die erstklassigen Musiker der Berliner und Wiener Philharmoniker eint die Leidenschaft für Musik, und dabei nicht allein die Freude am klassischen Repertoire. In ihren brillanten Neufassungen bearbeiten sie auch Jazz und Latin, jüdische Volksmusik, Hollywood-Melodien und Pop.

Danach folgt ein Konzertabend von Starsopranistin Asmik Grigorian (21.50 Uhr) mit Liedern von Sergej Rachmaninow im einzigartigen Ambiente von Burg Taggenbrunn, begleitet von Pianist Lukas Geniušas. Asmik Grigorian hat sich sowohl auf der Konzert- als auch der Opernbühne einen Namen gemacht. Seit ihrem triumphalen Auftritt in „Madama Butterfly“ an der Königlichen Schwedischen Oper eroberte sie eine Rolle nach der anderen, darunter etwa ihre einzigartige „Salome“ bei den Salzburger Festspielen, Cio-Cio San in „Madama Butterfly“ an der Wiener Staatsoper oder Senta in „Der Fliegende Holländer“ bei den Bayreuther Festspielen.

Anlässlich des Curd-Jürgens-Schwerpunkts beschließt der Spielfilm „Und immer lockt das Weib“ aus dem Jahr 1956 (22.55 Uhr) das Wochenende.

