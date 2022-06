Bezirksmuseum 2: Lesung „Die Medizin und ihre Feinde“

Anmeldungen für 22.6. per E-Mail: bm1020@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Der Publizist Herbert Lackner stellt am Mittwoch, 22. Juni, im Bezirksmuseum Leopoldstadt (2., Karmelitergasse 9) das Buch „Die Medizin und ihre Feinde“ vor. Lackner hat das Werk gemeinsam mit dem Onkologen Christoph Zielinski verfasst. Die beiden Autoren befassen sich darin mit dem komplexen Thema „Wie Scharlatane und Verschwörungstheoretiker seit Jahrhunderten Wissenschaft bekämpfen“. Beginn der Veranstaltung: 18.30 Uhr. Herbert Lackner liest Auszüge aus dem Buch und antwortet auf Fragen der Zuhörer*innen. Der Eintritt ist frei. Spenden für das Museum sind aber willkommen. Das ehrenamtlich arbeitende Bezirkshistoriker*innen-Team (Leitung: Georg Friedler) bittet um Beachtung der geltenden Corona-Vorgaben und um Anmeldungen zum Rezitationsabend: Telefon 4000/02 127. Reservierungen per E-Mail: bm1020@bezirksmuseum.at.

Das aufschlussreiche Druckwerk „Die Medizin und ihre Feinde“ aus dem Verlag „Ueberreuter“ hat einen Umfang von 200 Seiten und ist im Fachhandel zum Preis von 25 Euro erhältlich (ISBN 978-3-8000-7796-0). Lackner und Zielinski beschäftigen sich in dem Band mit Gegnern der Wissenschaft in der Vergangenheit und in der Gegenwart und zeigen deren Irrtümer auf. Die Autoren setzen sich mit der Verschiedenheit der Teilnehmer*innen an Impfgegner*innen-Demonstrationen und weiteren einschlägigen Entwicklungen auseinander. Weshalb manche Mitmenschen lieber Wunderheiler*innen vertrauen als der Ärzteschaft wird in der Publikation gleichfalls analysiert. Zuschriften an den Verlag via E-Mail: office@ueberreuter.de.

